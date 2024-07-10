Филиалы банков дружественных стран могут появиться в России

В России могут разрешить банкам дружественных стран открывать свои филиалы. Нововведение поможет в проведении трансграничных платежей и параллельного импорта в условиях санкций российскому бизнесу, сообщает телеканал «Известия». Кроме того, бизнесу станет проще открывать счета в зарубежных банках. Аналитики полагают, что выйти на отечественный рынок могут Китай, Индия и страны СНГ. Запрет на открытие иностранных филиалов ввели в России в 2013 году. Финансовым организациям приходилось открывать дочерние структуры.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.