«Другого варианта с Круговым у «Зенита» не было»

Бывший капитан сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в прошлые выходные посетил Минск, где принял участие в организованном РФС ретроматче «Лиги легенд» между ветеранами сборной России и Белоруссии. Последние два с половиной года обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы – 2008, полуфиналист чемпионата Европы-2008 работает заместителем генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

В интервью «Известиям» Аршавин оценил селекцию «Зенита», прокомментировал ситуацию с зимней отправкой во второй состав полузащитника питерцев Данила Кругового, подписавшего контракт с ЦСКА, а также высказался о вероятности интриги в предстоящем чемпионате России и ситуации со слезами главной звезды мирового футбола Криштиану Роналду после незабитого пенальти в ворота сборной Словении в матче Евро-2024, из-за которого сборная Португалии едва не проиграла.

— Какие впечатления от матча в Минске?

— Мы очень рады были побывать в Белоруссии. Минск — прекрасный город, и лично я с большим удовольствием его посетил. Но главное, что огромное количество зрителей пришло на игру. Понятно, что это товарищеский матч, но любой спортсмен даже в такой ситуации настраивается только на победу, чтобы уже после игры пребывать в хорошем настроении. Так что результат был, конечно же, важен. Неслучайно, Валерий Георгиевич Газзаев с нами жестко поговорил в перерыве — это могли услышать некоторые журналисты. Ему показалось, что некоторые были не до конца правильно настроены на игру. Поэтому Валерий Георгиевич пистонов нам вставил (улыбается).

— Помогло?

— Ну как видите. Хотя в целом все в раздевалке понимали, что нужно выложиться. Вот мы и постарались отыграться, проигрывая 0:1 после первого тайма. Было непросто, поскольку у белорусов ребята тоже очень серьезные, многие против нас здорово играли в лучшие годы своей и нашей карьеры. Но Андрей Каряка молодец, нашел момент, чтобы заработать пенальти, который мы реализовали. А затем победили в послематчевой серии. Хотя я уже сделал всё, чтобы этого не произошло — я и пенальти в этой серии не забил. Хотел уже почувствовать себя как Криштиану Роналду и поплакать (смеется). Но на самом деле победила дружба — всё хорошо. А Валерий Георгиевич — человек-победитель. Всегда хочет уезжать с победой. Ну и мы ему помогли.

— Он так же себя вел в раздевалке в сборной России, когда вы играли под его руководством в 2002–2003 годах?

— Нет, сейчас это всё цветочки по сравнению с тем, что было тогда. Он там разносил... Хотя на самом деле я его больше в молодежной сборной России застал, когда он ее тренировал в 2001 году. Мы там всё выигрывали, кроме последнего матча отбора к чемпионату Европы против Швейцарии, когда сыграли вничью (3:3), упустив преимущество 3:1. И не попали на Евро. Это было очень обидно. Тогда очень классная сборная у нас была.

— Вы упомянули слезы Криштиану после незабитого им пенальти на Евро в ворота Словении. Как отреагировали на это?

— Для меня это показуха — то, как он это делает. Не знаю, не берусь судить. Может быть, и нет — может быть, он действительно такой чувствительный. Но я так реагирую.

— «Зенит» сейчас активно скупает российских футболистов — пришли Максим Глушенков, Сергей Волков, Юрий Горшков, Евгений Латышонок. Команда не начинает напоминать ваши времена, когда даже при всех легионерах было очевидно, что результаты определялись русскоязычным костяком?

— Думаю, костяк бразильский останется. Просто клуб сейчас укрепил позиции сильными русскими футболистами — вот и всё.

— Нынешние новички рискуют оказаться на скамейке запасных, как это в последние годы часто случалось с Андреем Мостовым, Данилом Круговым, Алексеем Суторминым?

— Ну, я думаю, Глушенков будет игроком основного состава. Волкову нужно выиграть конкуренцию у Караваева — он на это способен. А самое сложное будет у Горшкова, потому что его конкурент по позиции Дуглас Сантос — самый стабильный игрок «Зенита», и он практически не получает травмы.

— Пришедший год назад в «Зенит» Александр Коваленко был одним из лидеров «Крыльев Советов», но в Питере плотно сел на лавку. Ему сейчас стоит идти в аренду или лучше продолжать пробиваться в основу «Зенита»?

— Ну, может быть... Я не знаю, как поступит «Зенит». Но в целом можно рассмотреть вариант с арендой, чтобы поиграл парень. Потому что пока у него совсем не идет. Особенно по весне не шло — когда его выпускали, было видно, что он разобранный был (улыбается).

— Как один из руководителей «Зенита» вы участвовали зимой в принятии решения по переводу Кругового во вторую команду, когда стало ясно, что он по истечении контракта уйдет в ЦСКА?

— Да нет. Куда меня подключать, если он уже тогда подписал контракт с ЦСКА? Нет, я вообще не был включен в процесс. Когда его сослали в «Зенит-2», мне просто сказали: «Вот, присылаем тебе игрочка!» (Смеется.)

— Как на это отреагировали?

— Ну смотрите, я бы не очень хотел, чтобы он играл, честно скажу. Потому что мы до Кругового взяли игрока на эту позицию в «Зенит-2». Получается, взяли его, и он просидел полгода на лавке. Но тренер посчитал, что Круг должен играть. И тут у меня вопросов не было. Данил профессионально тренировался, и все ребята были очень рады, что он есть в команде. Он их объединил, сплотил. И на тренировках было классно. Плюс главный тренер «Зенита-2» Андрей Почепцов когда-то работал с Кругом в академии клуба. И доверял Данилу. В общем, мне кажется, он провел хорошие полгода. Круг доволен, и мы довольны.

— Стоило ли его вообще ссылать в «Зенит-2» за полгода до окончания контракта, когда стало ясно, что он с лета будет выступать за ЦСКА?

— Если честно, у них другого варианта не было. Это нормальная практика для любого клуба. В целом к Кругу хорошо относятся в «Зените».

— Понятно, что ЦСКА — это не лондонский «Арсенал». Но история Кругового не напоминает ваш уход в Англию, когда в последние полгода «Зенит» не хотел вас отпускать, но вы жестко настаивали на трансфере и в итоге пробили себе отъезд в Великобританию?

— Нет, у меня было немножко по-другому. У меня тогда контракт не заканчивался. Круг мог подписать контракт с другим клубом, а я не мог.

— Каковы шансы, что кто-то в ближайшем сезоне окажет конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото?

— На данный момент никого не видно. Пока «Зенит» сильнее и лучше всех работает в этом трансферном окне.

— То есть «Зенит» перегруппировался и теперь не даст тех же шансов, которые в прошлом сезоне дал «Краснодару» и «Динамо»?

— Трудно сказать. Мы же и перед прошлым сезоном не думали, что будет такая интрига. Но она же случилась. Так что посмотрим.

— Тогда все-таки было больше предпосылок из-за ухода Малкома и Далера Кузяева.

— Посмотрим. Всё равно в «Зените» сейчас 30 человек в составе. Надо посмотреть, куда их распределить. Это же тоже может проблемой быть, когда много игроков и половина из них на скамейке.

— У кого больше всех шансов навязать борьбу «Зениту» в чемпионате?

— «Краснодар», «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» — эти пять команд.

— Даже «Локомотив» при всех его кадровых потерях?

— Вдруг они опять подсоберут других талантливых игроков.

— Как думаете, Артем Дзюба еще всплывет на уровне РПЛ или уже всё идет к завершению им карьеры?

— Может, с кем-то и подпишет контракт на годик еще.

— Как вам сейчас сборная России? Интересно в последние два года смотреть на нее вне официальных турниров?

— Сыграли здорово две игры. Оформили по 4:0 над Сербией и Белоруссией. Главное, что сборная продолжает играть, РФС находит, с кем играть. Лишним это точно не будет.