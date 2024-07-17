Делиться лучшим: зачем ИИ-шеринг нужен застройщикам

ДОМ.РФ представил на ЦИПР-2024 первый реестр решений в сфере искусственного интеллекта для строительного сектора. Он разработан на базе экспертной группы по ИИ при Минстрое России и содержит уже свыше тридцати продуктов от крупнейших застройщиков и вендоров. Реестр, утверждают его создатели, станет для строителей удобным инструментом для масштабирования ИИ-технологий и продвижения своих решений. О том, как искусственные технологии будут менять будущее девелопмента, рассказывают «Известия».



ИИ для страны

Сами девелоперы уверены: сводный реестр ИИ-технологий для застройщиков будет способствовать развитию отрасли сразу в ряде ключевых направлений. Так, разработчики решений на основе ИИ смогут легче и быстрее находить заинтересованных заказчиков. Девелоперам, в свою очередь, не придется самостоятельно создавать с нуля необходимые продукты. Не менее важно и то, что дополнительный формат для обмена данными помогает компаниям развивать контакты, объединяться, способствуя таким образом достижению отраслью полной цифровой зрелости.

Указ президента России, определяющий цифровую трансформацию как одну из основных национальных целей развития страны, активно претворяется в жизнь, в том числе, в девелопменте. Искусственный интеллект — один из инструментов для реализации этой программы. Сегодня отрасль не только разрабатывает, но и систематизирует цифровые практики в данной сфере, обсуждает меры по их расширенному внедрению. Создание сводного реестра содействует организации внутриотраслевой дискуссии по обеспечению методического и нормативно-правового сопровождения ИИ, которое, как говорят эксперты, уже назрело.

«Инвестиции в создание технологий, особенно таких дорогостоящих, как искусственный интеллект, могут позволить себе не все. На этом фоне может возникнуть своеобразное технологическое неравенство, и наша задача как института развития не дать этому произойти. Инструмент открытого реестра дает возможность и равные права абсолютно всем участникам отрасли. Даже если у компаний нет возможностей для полноценной собственной разработки, они могут изучить предложения на рынке и выбрать подходящий для себя продукт», — говорит управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

ИИ для отрасли

ИИ-технологии помогают добиваться снижения затрат и улучшения показателей за счет автоматизации существующих и внедрения новых бизнес-процессов, системы-советники помогают принимать более квалифицированные решения и высвобождать ресурсы для работы над дополнительными задачами.

Искусственный интеллект может использоваться на большинстве этапов инвестиционно-строительного цикла, а также на этапе приобретения жилья. Так, для автоматизации оформления ипотечных сделок Банк ДОМ.РФ запустил решение по распознаванию данных предмета ипотеки на основе компьютерного зрения. Это позволяет снизить влияние человеческого фактора при оформлении кредита и сократить время сбора информации о предмете ипотеки до полминуты.

«Если раньше сотрудникам банка вручную приходилось перебивать информацию из договора застройщика в систему, то теперь это делает ИИ-решение на основе компьютерного зрения. Оно распознает необходимые данные и автоматически заносит их в карточку клиента. Оператору остается только проверить сведения и передать информацию для дальнейшего использования. От применения технологии выигрывают и банк, и клиенты: банк оптимизирует свои бизнес-процессы и увеличивает поток проводимых сделок, а граждане могут быстрее оформить ипотечные документы и приобрести недвижимость в более короткие сроки», — отмечает Николай Козак.

В планах ДОМ.РФ также создание продуктов для рынка в области ИИ. Эти задачи для девелопмента будет решать «ИТ-дочка» института развития (ООО «Цифровые технологии»), которая недавно получила статус резидента «Сколково».

Еще одним примером удачного использования ИИ-технологий стала компания Rocket Group — российский разработчик платформенных решений генеративного дизайна. Совместно с ДОМ.РФ там создана концепция комплексного развития территорий с использованием искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект в несколько раз ускоряет подготовку концепций развития территорий, обеспечивая высокую точность моделирования, поддерживает соответствие всем нормативам и требованиям заказчика. За один рабочий день платформа позволяет создать более 40 сценариев развития будущего проекта. Это значит, что у пользователя есть возможность быстро и точно принимать управленческие решения на основе данных, а также ещё до старта инвестиционно-строительного проекта оценить экономический потенциал территории», — рассказал директор по стратегическому развитию и инновациям Rocket Group Евгений Антонов.

По его мнению, создание реестра ИИ-решений для градостроительства — это важный этап на пути цифровой трансформации отрасли.

«Сегодня нужно показывать осознанный подход к задачам, которые ставятся перед сквозными технологиями. Мы замечаем, что все больше компаний принимают решение использовать технологии ИИ, чтобы обеспечить себе конкурентное преимущество. Наш опыт показывает: мощный рывок в развитии делают те государственные и корпоративные заказчики, которые не боятся внедрять новые решения. Реестр ИИ в этом обеспечивает так называемую легитимность, то есть позволяет сделать первый шаг», — утверждает Евгений Антонов.

ИИ для будущего

Уже сегодня использование ИИ-технологий в девелопменте распространяется все шире и позволяет повышать эффективность по самым разным направлениям. Однако представители строительной отрасли не собираются останавливаться, находя для новых технологий все больше возможностей применения — от управления автономной строительной техникой до предикативной аналитики хода строительства. Девелоперы отмечают эффект от внедрения ИИ-разработок в действующие проекты.

Так, один из крупнейших застройщиков страны — группа «Самолет» — реализовал уже более 10 моделей применения ИИ для управления строительством. «Среди ключевых решений — продукты для контроля безопасности на стройплощадке, цикличности строительства, объемов выполненных работ, темпов строительства. Данные решения мониторят процесс возведения зданий, делают чертежи и фотографии, что позволяет координировать весь процесс работ по строительству огромного объема жилья. ИИ сегодня в „Самолете“ осуществляет контроль за внутренней отделкой и дефектами, это привело к оптимизации затрат до 650 млн руб. в год. ИИ-модель с точностью до 92,6% предсказывает динамику стоимости материалов на 1-2 месяца вперед. Результат — затраты на закупку стальной арматуры снизились на 9,3%», — рассказал генеральный директор «Самолет 10D» Дмитрий Самоходкин.

Искусственный интеллект постепенно превращается в сквозную технологию, благодаря чему может применяться на всех этапах девелоперского бизнеса, в том числе и в работе маркетплейсов недвижимости.

«Многие из наших партнеров — риелторов и девелоперов — успешно используют ИИ для работы с текстами объявлений о продаже объектов, генерации видеоконтента, а также при продажах в маркетинге. Мы идем дальше и распространяем возможности нейросети на качество подготовки и скорость сделки с целью улучшения клиентского опыта наших пользователей. С января 2024 года мы внедряем генеративную нейросеть — первым стал сервис „Комната сделки“. Искусственный интеллект идентифицирует вопрос пользователя по специальному алгоритму и предлагает быстрый, а главное, экспертный ответ. Использование нейросети в работе цифровых сервисов уже позволило снизить нагрузку на менеджера по обращениям клиентов. Так, по результатам второго квартала 2024 года нам удалось сэкономить более 6,5 тыс. минут или около 110 часов экспертам М2, которые работают с запросами пользователей», — говорит сооснователь, директор по развитию бизнеса экосистемы недвижимости М2 Юлия Рыкунова.

При этом специалисты ДОМ.РФ считают, что отрасль находится пока в начале пути по освоению возможностей ИИ. Необходимы усилия не только создателей новых инструментов, но и действия, направленные на облегчение внедрения нового инструментария. Об этом говорит Николай Козак: «Несмотря на активное развитие ИИ все еще существуют сложности для его внедрения в строительной отрасли: дублирование работы по сбору данных разными участниками рынка, дефицит квалифицированных кадров, высокие затраты на внедрение, нехватка открытых датасетов. ДОМ.РФ в рамках Экспертной группы при Минстрое РФ уже работает над устранением ключевых барьеров и задачами, направленными на ускорение внедрения ИИ в строительной отрасли. Мы понимаем, что масштабное внедрение искусственного интеллекта — это не просто технологический прорыв, а стратегическая цель, которая требует консолидации усилий всех участников».