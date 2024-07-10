Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в среду, 10 июля, ответил на видео с пленными чеченскими солдатами, которое было опубликовано на YouTube-канале Apostle Dmytro Karpenko.

Дудаев в своем Telegram-канале разместил видео с военнопленными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что украинский блогер похвалился захватом «пары чеченцев» киевским режимом, тогда как на размещенных им кадрах показано целое отделение 5-й штурмовой бригады, находящееся в плену у российской стороны.

Дудаев рассказал, что киевский режим захватил двух чеченцев, когда те были без сознания от полученных ранений. При этом на опубликованном министром видео украинцы, по его данным, добровольно сдались в плен российским военным, так как бежали от нацистского режима.

Ранее, 24 мая, военнослужащий ВСУ Максим Лихачев сдался войскам армии РФ на угнанном танке Т-64. Он перешел на другую сторону на донецком направлении по предварительной договоренности с российскими военнослужащими.

Позднее, 4 июля, стало известно, что боец 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Прудников также сдался в плен, вдохновившись побегом бывшего сослуживца Лихачева.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.