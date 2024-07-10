Самый титулованный немецкий футболист Мюллер завершил карьеру
Самый титулованный немецкий футболист в истории Томас Мюллер завершил карьеру в сборной Германии. Об этом 10 июля сообщило издание Bild.
Нападающий сборной Германии принял решение завершить карьеру после проигрыша команды в четвертьфинале Евро-2024, когда немцы проиграли испанцам со счетом 1:2. 34-летний Мюллер намерен продолжить играть на уровне клубов, его контракт с ФК «Бавария» закончится только летом 2025 года.
Мюллер является 12-ти кратным чемпионом Германии и шестикратным обладателем кубка страны. Он также два раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Испания обыграла Германию в матче Евро-2024 5 июля. Решающий гол в составе испанцев забил вышедший на замену полузащитник Микель Мерино на 119-й минуте. В основное время голы забили полузащитник сборной Испании Дани Ольмо и немец Флориан Вирц.
Евро-2024, который принимает Германия, завершится 14 июля.