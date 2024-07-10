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Самый титулованный немецкий футболист Мюллер завершил карьеру

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Фото: Global Look Press/Maurizio Borsari
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Самый титулованный немецкий футболист в истории Томас Мюллер завершил карьеру в сборной Германии. Об этом 10 июля сообщило издание Bild.

Нападающий сборной Германии принял решение завершить карьеру после проигрыша команды в четвертьфинале Евро-2024, когда немцы проиграли испанцам со счетом 1:2. 34-летний Мюллер намерен продолжить играть на уровне клубов, его контракт с ФК «Бавария» закончится только летом 2025 года.

Мюллер является 12-ти кратным чемпионом Германии и шестикратным обладателем кубка страны. Он также два раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

==на месте этой надписи будет виджет ЕВРО 2024==

Испания обыграла Германию в матче Евро-2024 5 июля. Решающий гол в составе испанцев забил вышедший на замену полузащитник Микель Мерино на 119-й минуте. В основное время голы забили полузащитник сборной Испании Дани Ольмо и немец Флориан Вирц.

Евро-2024, который принимает Германия, завершится 14 июля.

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