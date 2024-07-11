Международный интеллект

Вопросы регулирования технологий искусственного интеллекта — одни из ключевых на повестке ООН, а сами технологии — поле геополитической конкуренции. Они рассматриваются как ключ к международному лидерству, ведь ИИ по потенциалу влияния на международную политику в XXI веке в экспертном сообществе часто сравнивают с технологиями мирного и военного атома в XX. Хотя эти оценки пока не оправдались, дипломатическая конкуренция подходов по регулированию ИИ на глобальном уровне уже достаточно острая.

В сентябре этого года на Саммите будущего запланировано обсуждение Глобального цифрового договора ООН, который призван зафиксировать подход и принципы организации в области регулирования цифровой сферы, в том числе ИИ. Кроме того, еще в июле прошлого года в рамках специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного вопросам регулирования искусственного интеллекта, британским представителем было предложено создать специальный орган ООН по этим вопросам по аналогии с МАГАТЭ. Ожидается, что на Саммите будущего в 2024 году инициатива получит дальнейшее развитие.

Неудивительно, что ключевые игроки в области ИИ — США и КНР — в преддверии саммита представили собственное видение приоритетов ее регулирования на глобальном уровне.

1 июля Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Китая по международному сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. Соавторами документа выступили более 140 стран, в их числе Российская Федерация. Резолюция ориентирует государства с развитыми ИИ-решениями оказывать помощь странам Глобального Юга.

Китай делает акцент на преодолении цифрового разрыва в сфере ИИ и цифровых технологий, прежде всего, в интересах развивающихся стран. В документе отмечается важность соблюдения норм международного права, устава ООН при развитии ИИ, подобный подход в полной мере разделяет Россия. Подчеркивается значимость международного сотрудничества на уровне инвестиций, развития инфраструктуры, подготовки кадров и проведения научных исследований, особенно путем создания совместных лабораторий, а также обмена передовым опытом и мнениями.

Обращает на себя акцент на сохранении языкового и культурного разнообразия, защите многоязычия при подготовке данных для обучения больших языковых моделей ИИ. В настоящее время, согласно оценкам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) именно в этой области наблюдается дисбаланс в сторону англоязычных данных, доля которых составляет 57%, в то время как на китайском языке — всего 6%, а на русском — 3%. В этом контексте такой призыв видится весьма своевременным, особенно учитывая стремление западных компаний использовать свое языковое и технологическое доминирование для закрепления лидирующих рыночных позиций и ограничения возможностей конкурентов из других государств. В целом же резолюция ориентирует международное сообщество и ООН рассматривать ИИ как поле для развития и сотрудничества в интересах всех стран мира, при учете их национальных интересов и суверенитета.

Еще в октябре 2023 года Си Цзиньпин представил Глобальную инициативу в области управления ИИ, которая ориентирована на мирное и инклюзивное развитие таких технологий. Политика Китая, направленная на укрепление лидерства в области глобального управления ИИ, дополняет и развивает планы Пекина по строительству цифровой инфраструктуры в рамках проекта «Один пояс — один путь». Китай активно занимается этим в развивающихся странах. Во внешней политике КНР делается акцент на формирование «сообщества единой судьбы человечества» и на мирное развитие цифровых технологий, в том числе ИИ, при учете национальных интересов и уважении технологического суверенитета всех стран. Этим объясняется стремление сгладить противоречия и подчеркнуть наличие общих интересов. Однако страны Запада в этом контексте ориентированы на закрепление лидерства собственных цифровых компаний и не в полной мере разделяют подход КНР.

Американский проект резолюции по ИИ был принят 21 марта 2024 и получил поддержку порядка 120 государств, что меньше чем у КНР. Резолюция, инициированная США, ставит во главу угла достижение Целей устойчивого развития ООН в контексте развития ИИ. Российская Федерация не вошла в число соавторов американского проекта резолюции, но и не голосовала против. Во время подготовительной работы нашим дипломатам удалось добиться исключения из текста резолюции наиболее спорных вопросов, а именно закрепления в ней западной трактовки прав человека.

Помимо инициатив на уровне ГА ООН, США и их союзники также продвигают Хиросимский процесс в области регулирования искусственного интеллекта в рамках Группы семи, который ориентирован на закрепление лидерства преимущественно западных ИТ-компаний путем распространения западных же ценностей и подходов в области выработки норм, принципов и правил регулирования ИИ. Таким образом, как уже отмечали представители МИД России, подходы стран Запада могут существенно осложнить достижение консенсуса по ИИ в ООН, в том числе во время Саммита будущего.

КНР и США остаются ключевыми игроками на поле международного регулирования искусственного интеллекта, именно они обладают наиболее развитыми технологиями, исследованиями и разработками в этой области. Поэтому неслучайно, что именно Пекин и Вашингтон первыми выступили с инициативами на уровне ООН.

Однако, несмотря на очевидную необходимость выработки совместных правил и подходов в этой сфере, остаются противоречия и лакуны в международной дискуссии. Важным также представляется более детальное обсуждение угроз международной информационной безопасности, связанных с развитием ИИ на уровне ООН, в том числе в контексте возможного использования таких технологий в когнитивном противоборстве, путем разработки дипфейков и вредоносного контента, вирусов.

На противодействие угрозам международной информационной безопасности ориентированы внешнеполитические инициативы России в рамках созданной по предложению нашей страны рабочей группы открытого состава при первом комитете ГА ООН по безопасности ИКТ. Москва также выступает за выработку этических принципов развития и внедрения ИИ на инклюзивной и демократической основе и при уважении суверенитета и интересов всех государств международного сообщества. В этом контексте важно, чтобы в итоговом тексте Глобального цифрового договора, который продвигает генсек ООН Антониу Гутерриш, нашли отражение российские подходы, ориентированные на обеспечение международной безопасности и уважение госсуверенитета в контексте развития ИИ. Именно такой подход позволяет сгладить великодержавные противоречия и соперничество, способствовать мирному развитию ИИ, что и ставится основной целью инициатив России и КНР в области его глобального регулирования.

Автор — профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО

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