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Навстречу из Азии

Проректор Дипакадемии Олег Карпович — о значении визита Нарендры Моди в Москву и провале российской изоляции
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Визит Нарендры Моди в Москву вновь продемонстрировал: несмотря на два с половиной года попыток Запада изолировать Россию и навязать миру идею «отмены» нашей страны, этот сценарий не только не был воплощен в жизнь, но привел к прямо противоположным результатам. Ведущие государства и лидеры Глобального Юга с крайним интересом и уважением восприняли тот факт, что Россия окончательно отказалась от попыток интегрироваться в западоцентричную реальность на правах младшего партнера и сумела окончательно закрепить за собой обособленную роль в качестве независимого центра силы в мировых делах.

Притом что соответствующие процессы шли с начала 2000-х годов, кульминации они достигли именно после начала специальной военной операции. Решившись не следовать правилам, предопределенным строившимся Вашингтоном миропорядком, Москва сумела навязать оппонентам альтернативную геополитическую игру, ставкой в которой выступает масштабная смена координат во всей международной политике.

Примечательно, что обреченность на неудачу попыток Вашингтона втянуть Индию в сеть своих альянсов стала очевидной именно накануне саммита НАТО, на который приглашены не только члены организации, но и азиатские сателлиты США. Безусловно, Нью-Дели нельзя зачислить в список американских оппонентов. В конце концов Индия состоит в блоке QUAD, который был инициирован руководством Штатов как средство сдерживания Китая. Однако решение Моди о присоединении к этой структуре было уравновешено успешными попытками урегулирования проблем в отношениях с КНР через углубление участия его страны в работе БРИКС и ШОС. Как и положено блестящему мастеру геополитических комбинаций, индийский лидер играет сразу на нескольких досках, выступая одновременно и провозвестником перемен, и посредником между враждующими лагерями.

При всем том его решение нанести именно в Россию первый зарубежный визит после осложненного внутренними перипетиями утверждения на руководящий пост говорит о многом, тем более что саммит Нарендры Моди и президента России Владимира Путина проходил в максимально искренней, дружеской атмосфере. Встреча лидеров самой большой и самой густонаселенной стран мира разительно отличается от вашингтонского собрания крайне непопулярных в своих государствах политиков-временщиков, председательствовать на котором приходится теряющему связь с реальностью Джо Байдену.

На фоне потрясений и расколов, охвативших США и Европу, элиты которых так и не сумели с помощью украинского конфликта укрепить свои электоральные позиции, российско-индийское сотрудничество отражает решительный настрой народов двух стран на стабильное и поступательное движение вперед. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что визит Нарендры Моди только подтвердил нацеленность обоих лидеров и обеих стран на привилегированное стратегическое партнерство.

Безусловно, нам следует учитывать то обстоятельство, что американские «демиурги», по-прежнему пытающиеся разделять и властвовать, так просто не успокоятся. США будут и дальше стремиться «обработать» представителей индийских политических и деловых кругов, сформировав когорту проамерикански мыслящих деятелей. Нельзя списывать со счетов и стремление Вашингтона продолжать играть на противоречиях Нью-Дели с Пекином и Исламабадом, создавая новые очаги напряженности в Азии и за ее пределами. В этих условиях лишь терпеливая и последовательна работа российской дипломатии, направленная на сглаживание соответствующих трений и донесение до народов Юга и Востока нашей позиции, остается залогом успешного движения по обозначенной российским президентом траектории. Интенсификация диалога с Индией — один из шагов в этом направлении, позволяющем всем, кто сопротивляется диктату поборников однополярности обрести субъектность и истинную суверенность и заставляющем инициаторов несостоявшегося «конца истории» считаться с интересами мирового большинства.

Автор — проректор Дипломатической академии

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