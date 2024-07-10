Карта спецоперации на Украине 10 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 10 июля можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 31-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 113-й, 127-й бригад территориальной обороны и 13-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Малые Проходы, Борщевая, Вильча, Глубокое и Липцы в Харьковской области.

За сутки были отражены две контратаки формирований 92-й штурмовой бригады и 42-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

Потери противника на данном направлении составили до 275 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», два автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 122-миллиметровая гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Елизаветовка, Артемово, Дружба, Тимофеевка и Торецк Донецкой Народной Республики (ДНР).

В МО добавили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ за сутки были уничтожены радиолокационная станция обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Improved HAWK, склады хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 627 самолетов, 277 вертолетов, 27496 беспилотных летательных аппаратов, 545 зенитных ракетных комплексов, 16 539 танков и других боевых бронированных машин, 1373 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 685 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 515 единиц специальной военной автомобильной техники.

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