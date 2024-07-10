Экономист назвал объем украденных Великобританией у Индии богатств

Великобритания на протяжении веков управляла Индией как своей колонией. Какой ущерб был нанесен стране за эти годы, выясняла «Военная тайна с Игорем Прокопенко».

Британские и американские политики рассматривали другие страны как источники ресурсов и использовали рэкетирские методы для присвоения государственных активов. Одним из таких примеров является Индия. Экономист Утса Патнаик подсчитала, что в период с 1765 по 1938 год Великобритания вывела из своей бывшей колонии около $45 трлн. Это равняется практически 4 квадриллионам рублей.

«Британцы разграбили Индию. Британцы финансировали собственную промышленность и обогащались, грабя Индию. Индия, которая когда-то была одной из богатейших стран мира, превратилась в одну из беднейших», — прокомментировала ведущая телеканала WION Палки Шарма.

Вывод ресурсов осуществлялся следующим образом. Англичане монополизировали всю торговлю в стране и ввели несколько десятков налогов на крестьян. Например, с 1765 года Ост-Индийская компания Великобритании собирала налоги с жителей Индии за покупку английских продуктов, таких как соль, налог на которую составлял 4000%.

Также британцы забирали себе ценные ювелирные украшения. Изумруд «Тадж Махал» весом около 141 карата и стоимостью в несколько миллионов долларов был вывезен англичанами из Индии на парижскую выставку 1925 года. Фактически он был украден, так как до сих пор хранится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

В список похищенного также вошли брошь правителя индийской Патиалы, украшенная рубинами и изумрудами размером с перепелиное яйцо, ожерелье из коллекции махараджи Бхупиндера с бледно-желтым бриллиантом «Де бирс» весом в 234 карата и бирманскими рубинами и бриллиант «Джейкоб», который отличается своей особой чистотой, весом 184 карата и стоимостью $100 млн. Все эти драгоценности выставлены в Большом дворце в Париже. На Западе не планируют возвращать Индии исторические ценности. Всего, по самым примерным подсчетам, британцами и американцами с территории Индии было вывезено более 200 тыс. различных драгоценностей на сумму в несколько десятков миллиардов долларов.

При этом Индия заплатила за господство Великобритании не только налогами и вывозом драгоценностей. Во время Второй мировой войны Англия устроила на территории Индии фактически геноцид населения, отказав в поставках продовольствия на территорию страны и конфисковав у простых крестьян более 66 тыс. лодок, что парализовало рыболовство. Британцы также силой конфисковали и несколько сотен гектаров индийских земель, на которых местные выращивали рис. Это было сделано для того, чтобы подавить надежду на освобождение от колониальной власти.

«Многие жители Бенгалии тогда ходили от дома к дому и в обеденное время выпрашивали воду из-под вареного риса. Многие из них это делали со слезами на глазах и кричали Pandama, что означает: «Мама, дай нам эту кипяченую воду», — рассказала блогер Кирти Говиндхасами.

По самым примерным подсчетам, из-за устроенного британцами голода в 1943 году на территории Индии погибло более 4 млн человек. Некоторые индийские ученые полагают, что жертв было в несколько раз больше.

Колонизация Индии со стороны Запада продолжается и по сей день. К примеру, по данным издания The Independance, с 2005 года на территории Индии было проведено более 1600 испытаний лекарственных препаратов, которые были привезены из США и Европы. В подобных испытаниях приняло участие более 150 тыс. граждан страны. Только за последние несколько лет при этих экспериментах погибли 1730 человек.

«Агентство, которое производит клиническое испытание, делает всё возможное, чтобы защитить себя от всех тех вещей, которые могут быть опасны для участников. В Индии нет эффективного общественного здравоохранения, поэтому людей подталкивают к клиническим испытаниям», — рассказал житель Индии YouTube-каналу AJ Singh.