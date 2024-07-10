Ограничения на подачу воды ввели в Геленджике из-за жары

В Геленджике в связи с продолжительной жарой и засухой ввели ограничения на подачу водопроводной воды. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на информацию муниципального центра управления городом.

В связи с высокой температурой воздуха и дефицитом осадков порядка 30% скважин Дивноморского водозабора остаются без воды. В связи с этим требуется снижать давление в сетях для заполнения резервуаров чистой воды в ночные часы с 21:30 до 5:30, а также днем с 9:30 до 17:30. Такие меры позволяют сохранить нормативный набор в пиковые часы утром и вечером.

Ранее сообщалось, что в Геленджике с начала летнего сезона установлен рекорд по заполняемости санаториев. К началу июля турпоток достиг 1,2 млн человек, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года.