Подъем воды в реках спрогнозировали на Камчатке из-за осадков

Синоптики прогнозируют сильные осадки в Камчатском крае в связи с влиянием охотоморского циклона. В связи с неблагоприятными условиями ожидается подъем уровня воды в реках.

Дожди будут идти с 10 по 12 июля. Гидрологическая обстановка ухудшится в Елизовском, Усть-Большерецком и Соболевском районах, а также в Мильковском муниципальном округе. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

Уровень воды может повыситься в реках Большая Воровская, Авача, Большая Быстрая, Амчигача. Во время формирования паводковой волны ожидаются выход воды на пойму и размыв дорог. Кроме того, вероятно подтоплением придомовых территорий в прибрежных зонах.

Жителям региона рекомендовано принять меры по обеспечению безопасности имущества. Туристическим группам следует отказаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов.