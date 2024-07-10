Собянин рассказал о посещаемости московской экспозиции на выставке «Россия»

Пространство Москвы на Международной выставке-форуме «Россия», которая открылась в ноябре прошлого года, посетили свыше 5 млн человек, сообщил мэр Сергей Собянин.

В своем Telegram он напомнил, что ознакомиться с достижениями столицы можно было в павильоне №75. Там, по словам мэра, расположился инновационный медиакупол. Гости площадки могли посмотреть цифровое шоу об истории города, изучить традиции «Московского чаепития» и поучаствовать в утренних тренировках в «Спортивные выходные».

В пространстве Москвы побывали актеры, спортсмены, музыканты, бизнесмены. Посетили экспозицию и иностранные делегации. Эксперты обсуждали с гостями актуальную повестку: мировые тренды благоустройства, стартапы, арт-ландшафт.

В рамках подготовки к выставке был обновлен павильон «Макет Москвы», открыт новый павильон «Атом» и «Дом Российской кухни». Технологическим партнером мероприятия стал туристический сервис Russpass. На стойке «Москва — город твоих путешествий» посетители могли составить свой тур по столице, а в XR-зоне записать видео на фоне столичных достопримечательностей.