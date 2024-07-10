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ФСБ предотвратила попытку подорвать трех высокопоставленных военных в Москве

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданина России, который готовил террористический акт против высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны страны. Об этом в среду, 10 июля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В ведомстве уточнили, что мужчина 1994 года рождения по заданию украинской разведки «организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности» через курьерскую службу. Фигурант замаскировал снаряды в подарочную упаковку и отправил их по адресам проживания в Москве.

«Задержанный дал признательные показания, что в мае 2024 года был завербован сотрудником украинской военной разведки и дал согласие на исполнение поручений, связанных с подготовкой террористических актов на территории России за материальное вознаграждение», — добавили в ЦОС.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранцы, объявлены в розыск. Их привлекут к ответственности согласно законодательству РФ.

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11 июня директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников указал на наращение усилий Украины по совершению терактов и диверсий в России. Он отметил, что Киев пользуется поддержкой Вашингтона и НАТО.

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