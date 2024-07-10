Мэр Москвы анонсировал создание 4,4 тыс. рабочих мест по городской программе

В Москве одобрено строительство шести объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда. Они появятся в районах Щербинка, Внуково, Ново-Переделкино Печатники, Коммунарка, заявил мэр города Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что возведение объектов позволит создать 4,4 тыс. рабочих мест.

В своем Telegram мэр напомнил, что объекты строятся за счет инвесторов. Так, в районе Щербинка планируется возвести спорткомплекс и многофункциональный центр, а во Внукове — офисно-деловой центр. В районе Ново-Переделкино собираются построить многофункциональный комплекс, в районах Печатники и Коммунарка — две школы.

Реализация программы стимулирования создания мест приложения труда началась в Москве в 2020 году. За четыре года она охватила практически все районы города. Объекты, которые строятся по программе, позволят создать порядка 218 тыс. рабочих мест почти во всех отраслях экономики столицы.