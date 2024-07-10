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В Приморье по обвинению в вымогательстве задержали лидера преступной группы

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Фото: t.me/prim_police
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В Приморье сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, задержав по обвинению в вымогательстве криминального авторитета и его сообщников. Об этом в среду, 10 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

«Задержанные совершали имущественные преступления в отношении граждан, в том числе участников СВО. Установлена их причастность к девяти эпизодам противоправной деятельности. «Авторитеты» помогали приморцам в разрешении конфликтов, за что требовали денежную компенсацию с одной из конфликтующих сторон», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Лидером преступной группы оказался 66-летний ранее уже судимый житель города Арсеньева. Ему лично вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Также против него и его сообщников возбуждено уголовное дело по факту вымогательства, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 163 УК РФ).

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В марте приморский Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) завершил дело руководителя банды «Трифоновские» Александра Ясина. Он и один из членов банды, Евгений Бычков, в ближайшее время предстанут перед судом. Полная мера наказания будет установлена в суде, однако на данный момент Ясин обвиняется в совершении преступлений по статьям «Бандитизм», «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», «Незаконный оборот оружия», «Убийство», «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

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