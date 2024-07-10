Для российской армии разработана мобильная кухня-пекарня

Мобильная кухня-пекарня будет установлена на шасси высокопроходимого грузовика «КамАЗ-5350». В его кузове расположены пекарня, специальное устройство для разогрева полуфабрикатов и склад продуктов. Такая кухня может обеспечивать горячей едой до роты солдат в течение трех дней, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.

Мобильная кухня-пекарня разработана для продовольственной службы Вооруженных сил РФ. Запас продуктов рассчитан на обеспечение без дополнительного снабжения до роты солдат в течение трех дней. При необходимости в условиях боевых действий комплекс позволит обеспечить горячей едой и хлебом до 500 бойцов в течение часа.

Без полевой кухни армия не воюет, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Алексей Леонков.

«Знаменитая фраза «война войной, а обед по распорядку» касается как раз этого. Если всё время сидеть на сухпайке, то здоровье бойцов будет не ахти, и в атаку они не так охотно бегать будут. Нужно полноценное горячее питание, белки, углеводы. Раньше были отдельно буксируемые кухни, отдельно хлебопечки. Сейчас же мы получаем, по сути, всё в одном, что, конечно же, лучше», — считает он.

Сейчас в армии нет такого универсального комплекса — это, безусловно, инновационный проект, а наши повара его быстро освоят, считает доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

«С советских времен их готовят в школе военных поваров в одном из крупных гарнизонов в Московской области. Туда всегда существовал отбор наиболее достойных бойцов, были строгая дисциплина и хорошее обучение», — напомнил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Хлеб на ствол: разработана мобильная кухня-пекарня для армии