Реклама
Прямой эфир
Мир
Суд в США отменил приговор за убийство женщине после 43 лет заключения
Мир
Аналитик CNN предсказал поражение демократов с Байденом во главе
Экономика
«Росатом» и «Аэрофлот» запустят промкомплекс для выпуска запчастей к Airbus и Boeing
Мир
В Белом доме заверили в способности Байдена отработать второй президентский срок
Мир
Премьер-министр Швеции заявил о беспокойстве Европы из-за риска победы Трампа
Спорт
Ямаль побил рекорд Пеле и стал самым молодым автором гола в истории Евро
Мир
Москва и Минск формируют единый рынок электроэнергии
Общество
СМИ сообщили об обыске в доме экс-депутата Драганова по делу о неуплате налогов
Мир
FT указала на обвинение Испании в недостаточном финансировании обороны НАТО
Армия
ВС РФ ударили авиабомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в Харьковской области
Мир
Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для НАТО
Общество
В разбитой лаборатории ВСУ под Авдеевкой остались свидетельства приготовления химвеществ
Экономика
Запрет на открытие зарубежными банками филиалов в РФ хотят снять в 2024 году
Культура
Студия DreamWorks Animation объявила о премьере «Шрек 5» летом 2026 года
Мир
Салливан заявил об обещании членов НАТО на саммите усилить оборонный потенциал
Общество
Почти половина частных домов в Орске не подлежит ремонту после паводков
Мир
Россия и Белоруссия определили инструменты снижения стоимости услуг связи в роуминге
Сюжет:

Для российской армии разработана мобильная кухня-пекарня

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мобильная кухня-пекарня будет установлена на шасси высокопроходимого грузовика «КамАЗ-5350». В его кузове расположены пекарня, специальное устройство для разогрева полуфабрикатов и склад продуктов. Такая кухня может обеспечивать горячей едой до роты солдат в течение трех дней, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.

Сберегательный бак: для армии разработан мобильный заправочный пункт
Новинка позволит сократить потери среди военнослужащих, уверены эксперты

Мобильная кухня-пекарня разработана для продовольственной службы Вооруженных сил РФ. Запас продуктов рассчитан на обеспечение без дополнительного снабжения до роты солдат в течение трех дней. При необходимости в условиях боевых действий комплекс позволит обеспечить горячей едой и хлебом до 500 бойцов в течение часа.

Без полевой кухни армия не воюет, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Алексей Леонков.

«Знаменитая фраза «война войной, а обед по распорядку» касается как раз этого. Если всё время сидеть на сухпайке, то здоровье бойцов будет не ахти, и в атаку они не так охотно бегать будут. Нужно полноценное горячее питание, белки, углеводы. Раньше были отдельно буксируемые кухни, отдельно хлебопечки. Сейчас же мы получаем, по сути, всё в одном, что, конечно же, лучше», — считает он.

Сейчас в армии нет такого универсального комплекса — это, безусловно, инновационный проект, а наши повара его быстро освоят, считает доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

«С советских времен их готовят в школе военных поваров в одном из крупных гарнизонов в Московской области. Туда всегда существовал отбор наиболее достойных бойцов, были строгая дисциплина и хорошее обучение», — напомнил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Хлеб на ствол: разработана мобильная кухня-пекарня для армии

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024