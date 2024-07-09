СМИ сообщили об обыске в доме экс-депутата Драганова по делу о неуплате налогов
Силовики провели обыски по делу о неуплате налогов в доме бывшего депутата Госдумы и экс-зампредседателя комитета по промышленности Валерия Драганова, он вызван на допрос. Об этом 9 июля сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В рамках расследования уголовного дела по неуплате налогов в доме Валерия Драганова проведены обыски. Он вызван на допрос, при этом в настоящее время фигурантом уголовного дела он не является», — говорится в сообщении.
По информации «РИА Новости», обыски связаны с «Российской буровой корпорацией» по подозрению в неуплате налогов. Дом, в который нагрянули правоохранительные органы, находится в подмосковном Красногорске, добавили в агентстве.
Валерий Драганов был депутатом Госдумы с 1999 по 2011 год. В 1992 году стал заместителем председателя комитета по защите экономических интересов РФ при президенте страны. В том же году занял должность зампредседателя Государственного таможенного комитета РФ, а через шесть лет, с 8 мая 1998 года, стал его председателем.
В мае в Вологодской области были возбуждены уголовные дела о получении взятки и превышении должностных полномочий в отношении бывшего градоначальника Вологды. По версии следствия, в период 2008–2016 годов глава муниципального образования осуществлял реализацию программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда с нарушением прав и законных интересов лиц, проживающих в помещениях, признанных непригодными для проживания.