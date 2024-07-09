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В Пскове снесли старинный «Дом священника» рядом с пляжем

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В Пскове снесли старинный дом на Красноармейской набережной, который располагался вблизи городского пляжа. Об этом сообщается в группе «Сообщество защиты памятников Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

«Дом пережил царизм, советскую власть, мог пережить и власть нынешнюю. Но, увы. Старина мозолит глаза своей неказистостью. Она мешает. И это весьма печально. Ведь именно в этих невзрачных псковских домиках дух истории», — сказано в сообщении.

Речь идет о доме по адресу Красноармейская набережная, 19а. Здание также называли «Дом священника», его построили в XIX веке. Ранее рядом с домом находилась Михайло-Архангельская часовня, которая, как предполагается, относилась к церкви Александра Невского Омского полка. По информации Псковской ленты новостей, ее снесли в XX веке.

Ранее сообщалось, что в Пскове археологи при раскопках у церкви Николы со Усохи обнаружили клад из 17 серебряных монет. Судя по чеканке младших монет, их собрали и спрятали около 1515–1520 годов.

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