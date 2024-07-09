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Психолог рассказала о влиянии судебных тяжб родителей на психику детей

Психолог Кардиакос: не нужно делать детей ответственными за счастье взрослых
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Фото: Global Look Press/Michaela Begsteiger
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Клинический психолог Анастасия Кардиакос рассказала, как судебные тяжбы между родителями могут влиять на психику детей.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 9 июля, специалист отметила, что вмешивать детей в решение взрослых судеб — неверная стратегия. Для детской психики вредны «публичные дележки» детей между родителями.

«Во-первых, они видят ситуацию как изнутри, так и внешне. Для них это про то, что любую информацию можно пересказать, переиначить, где-то перевернуть. Такие публичные дебаты, выходящие за рамки дома, взращивают некоторую форму манипулятивности», — пояснила психолог.

По ее словам, в подобных семьях происходит процесс триангуляции, когда послание идет не напрямую, а через посредников. Это способствует повышению тревожности у детей, поскольку их вынуждают «быть в ответе за взрослое счастье».

«Дети еще психически не могут нести такую ответственность, а во-вторых, нарушается иерархия, потому что родитель стоит выше ребенка, а в таких ситуациях всё меняется», — подчеркнула Кардиакос.

Она добавила, что одним из трудных возрастов для развода родителей является возраст школьников от 6 до 12 лет, потому что именно в этот момент они себя проявляют и становятся усердными, сконцентрированными или же наоборот.

«Когда мы говорим о прилюдных разборках, то это воспитывает конкуренцию и абьюзивные нотки, отсутствие безопасности и ясности», — заключила психолог.

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Ранее 9 июля в пресс-службе департамента труда и социальной защиты Москвы сообщили, что с 2018 года в столичную службу медиации поступило около 6 тыс. запросов на разрешение семейных конфликтов от горожан. Споры в интересах несовершеннолетних детей составляют 70% от всех обращений к специалистам. Как правило, это вопросы, связанные с разводом, разделом имущества, алиментами на содержание детей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

8 июля депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с НСН заверил, что медиация в России не приведет к запрету развода. По его словам, добровольная медиация, или процедура посредничества перед расторжением брака, не лишит возможности развестись, но позволит более вдумчиво подойти к этому вопросу.

Ранее участники рабочей группы экспертного совета комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в рамках заседания предположили, что обязательная медиация при разводах позволит снизить число разводов и разгрузить суды.

В конце июня семейный психолог, основатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг рассказал, что женщины всё чаще становятся инициаторами разводов, поскольку не готовы терпеть пьянство и измены, сообщает 360.ru.

В мае адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко заявила, что брачный контракт популярен среди тех, кто вступает в брак повторно. По ее словам, это обусловлено нежеланием в будущем «погрязнуть в длительных судебных разбирательствах», если «семейная лодка вновь разобьется о быт», пишет RT.

Также в мае юрист Артем Дубников рассказал «Известиям», как делится имущество при разводе. Так, супруги могут согласовать условия раздела имущества в письменном соглашении, заверенном нотариально. Это может быть брачный контракт, который имеет приоритет над нормами Семейного кодекса.

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