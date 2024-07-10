Русский «галактикос»

Прошлый сезон для «Зенита» получился неоднозначным. С одной стороны, сине-бело-голубые выиграли все три трофея, за которые боролись — РПЛ, Кубок и Суперкубок России. С другой стороны, каждая из этих побед далась петербуржцам с огромным трудом. Очевидно, что оформить титульный хет-трик «Зениту» помогли удача и осечки конкурентов.

В мае 2025 года сине-бело-голубые отметят вековой юбилей. Это событие имеет колоссальное значение для клуба: в его планах — открыть музей на «Газпром Арене» и не только. Разумеется, в год столетия «Зенит» намерен и завоевать седьмое подряд золото чемпионата, и взять другие трофеи. И на этот раз полагаться на удачу нельзя: перед командой поставлена негласная задача не просто победить, а сделать это уверенно. Нервотрепка, которую болельщики испытали в конце минувшего сезона, должна быть исключена.

Для этой цели петербургскому клубу понадобится обновление состава, и «Зенит» уже активно работает в этом направлении. Обширную трансферную кампанию еще в апреле анонсировала председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина: «У нас еще есть большая сумма на трансферы от продажи Малкома», — сказала она клубному сайту. Саму сумму она не назвала, но Transfermarkt и другие источники прошлым летом утверждали, что Малком перебрался в аравийский «Аль-Хиляль» за €60 млн.

Масса новичков — и это не предел

Если верить тому же Transfermarkt, то сине-бело-голубые за лето пока не истратили даже четверти от заработанного на продаже Малкома — расходы около €13 млн. Все новички пока россияне: голкипер Евгений Латышонок («Балтика»), защитники Юрий Горшков («Крылья Советов») и Сергей Волков («Краснодар»), а также полузащитник Максим Глушенков («Локомотив»). Неплохое усиление за такие деньги, учитывая, что в прошлом сезоне «Зенит» местами поддушивал лимит на легионеров.

Важно, что все четыре новичка играют на проблемных для сине-бело-голубых позициях. С вратарями у «Зенита» сложности уже несколько сезонов, и Михаил Кержаков не молодеет. Левый фланг обороны проседает после ухода Кругового, правый — из-за проблем со здоровьем у Караваева и Марио Фернандеса (плюс будущее бразильца все еще в тумане). Глушенков — просто один из лучших футболистов прошлого сезона, который расцветит атаку сине-бело-голубых неординарными решениями.

Но это еще далеко не конец трансферной кампании «Зенита». Петербуржцы активно ищут нападающего, который мог бы играть в паре или меняться с Кассьеррой — лучшим бомбардиром минувшего чемпионата. И новичок близок: как сообщает целый ряд источников, нападающий «Спартака» Александр Соболев скоро сменит ромбик на стрелку на груди. По сведениям «Чемпионата», стоимость трансфера составит €12 млн с учетом бонусов.

Прямой переход из «Спартака» в «Зенит» — это большая редкость, и это всегда резонансно. Но если говорить только о спортивной составляющей, то Соболев сине-бело-голубым и правда нужен: после ухода Дзюбы «Зениту» не хватает габаритов в чужой штрафной, и навесы утратили в эффективности. Сам Сергей Семак на прошлой неделе заявил в ответ на вопрос о Соболеве: «Игрок такого амплуа, конечно, нужен команде».

Еще один потенциальный новичок «Зенита» — хавбек сборной Сербии Иван Илич из «Торино». Сине-бело-голубым необходим центральный хавбек, потому что велика вероятность ухода одного из лидеров — Клаудиньо. Судьба бразильца решается в эти дни. Как сообщает авторитетный южноамериканский инсайдер Вене Касагранде, на этой неделе руководство «Фламенго» встретится с представителями футболиста для обсуждения трансфера. По данным UOL, бразильцы предлагают «Зениту» €15 млн без учета бонусов, а петербуржцы хотят 25 млн.

В любом случае, если трансфер состоится, сине-бело-голубые останутся в плюсе, ведь в 2021 году покупали Клаудиньо у «РБ Брагантино» за €12 млн.

Здесь уместно вспомнить уже упомянутый трансфер Малкома, на разнице от покупки и продажи которого «Зенит» заработал почти €20 млн, а также многоходовую сделку с обменом Юри Алберто в «Коринтианс» на нескольких перспективных бразильцев. Эти трансферы говорят о том, что сине-бело-голубые умудряются зарабатывать даже в нынешних условиях, когда российский футбол находится в искусственной изоляции.

Вероятный уход Клаудиньо не станет потерей, потому что в последнем сезоне бразилец утратил прежний лоск и не раз намекал местной прессе на возможный уход.

Илич — это не прямая замена кудрявому хавбеку, но, скорее всего, с приходом серба расширятся полномочия Вендела, который должен передвинуться выше.

Очень важно, что «Зенит» меняется до старта сезона и уже усилил почти все необходимые позиции. Это повлияет на команду в долгосрочной перспективе: футболисты быстрее найдут химию, повысится сыгранность. В это время большинство конкурентов сине-бело-голубых только втягивается в трансферные дела, так что «Зенит» играет на опережение. Сможет ли кто-то навязать ему борьбу за титулы?

Автор — корреспондент отдела футбола «Спорт-Экспресса»

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