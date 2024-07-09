Число студентов, поработавших на крупнейшем курорте Крыма, выросло в 10 раз

Еще 360 представителей российских студенческих отрядов из 21 региона пройдут практику на крупнейшем курорте в Крыму, сообщили «Известиям» в пресс-службе этой молодежной общероссийской общественной организации. В санаторно-курортном комплексе Mriya Resort & SPA на ЮБК этим летом студенты будут выполнять функции работников пляжа, спасателей, аниматоров, специалистов по работе с гостями, поваров, официантов, садовников, виноградарей, специалистов по клинингу, HR и IT-специалистов.

«Всероссийский сводный студенческий сервисный отряд «Мрия» берет начало в 2020 году. Тогда количество бойцов достигало около 200 человек из девяти регионов, — рассказали в РСО. — В 2024 году проект отмечает свое пятилетие. За время сотрудничества более 2 тыс. участников студенческих отрядов смогли получить трудовой опыт в сфере сервиса и гостеприимства на базе крупнейшего курорта Крымского побережья».

5 июля на базе курорта состоялось торжественное открытие Всероссийского трудового проекта российских студенческих отрядов. Отличительной чертой этого года является то, что у студентов появилась возможность проходить производственную практику не только в летний период, но и в течение всего года. А после сезона лучшие участники проекта получат приглашения продолжить работу, пополнив ряды сотрудников комплекса.

Руководитель центрального штаба РСО, член Общественной палаты РФ Дмитрий Парамонов на открытии отметил, что сейчас в этом проекте работает рекордное количество участников движения студенческих отрядов. В 2024 году к нему привлечены и целые профильные отряды — экологические, IT-отряды и отряды службы безопасности.