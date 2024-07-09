Пилоты Су-30 Балтфлота провели тренировку по нанесению ударов

Многоцелевые истребители Су-30СМ2 Балтийского флота на учениях отработали нанесение массированных высокоточных бомбоштурмовых ударов по наземным целям. Об этом сообщила 9 июля пресс-служба военно-морского флота (ВМФ).

Маневры проводились на полигоне в Калининградской области.

«В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов разыгрывались тактические эпизоды по отработке задач по предназначению — огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению заглубленных командных пунктов, скопления бронетехники и живой силы условного противника», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пилоты истребителей Су-30СМ2 выполнили полеты в заданный квадрат и провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням осколочно-фугасными авиационными бомбами ОФАБ-250-270 и ОФАБ-100-120.

Кроме того, в ходе учений экипажи самолетов отработали боевое маневрирование и действия по уклонению от истребительной авиации и средств противовоздушной обороны условного противника.

Полеты выполнялись как днем, так и в темное время суток. К тренировке привлекли более десяти экипажей самолетов Су-30СМ2 морской авиации Балтийского флота и более 100 инженерно-технических специалистов.

Ранее, 31 мая экипажи истребителей Су-30СМ, бомбардировщиков Су-24 и вертолетов Ми-24, Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ приняли участие в совместных учениях с Военно-воздушными силами (ВВС) Белоруссии. Они выполнили практическое применение авиационных средств поражений по заданным целям.