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Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 9 июля

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 9 июля можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны РФ, в течение суток Вооруженными Силами (ВС) РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, подготовленным для нанесения ударов по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цели удара достигнуты. Уничтожены четыре пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, а также до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка ДНР и улучшили тактическое положение. Противник потерял здесь больше 420 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 100 -миллиметровую противотанковую пушку «Рапира».

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Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Циркуны и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 310 военнослужащих, три автомобиля, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США и 122-миллиметровая гаубица Д-30.

Кроме того, в зоне ответственности группировки «Запад» противник потерял до 420 военнослужащих, танк и четыре пикапа, а в зоне ответственности Южной группировки войск ВСУ потеряли за сутки до 770 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» также заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли на данном направлении до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей. В зоне ответвенности группировки «Днепр» противник потерял

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 97 беспилотных летательных аппаратов и восемь реактивных снарядов HIMARS производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 441 беспилотный летательный аппарат, 542 зенитных ракетных комплекса, 16 536 танков и других боевых бронированных машин, 1373 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 618 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 490 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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