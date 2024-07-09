Умер 77-летний польский актер Ежи Штур

В возрасте 77 лет скончался известный польский актер Ежи Штур. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил порталу Onet его сын Мацей во вторник, 9 июля.

Актер попал в больницу минувшей ночью, где позднее скончался. Причина смерти не уточняется.

Отмечается, что в течение многих лет у артиста были серьезные проблемы со здоровьем, Штур боролся с раком гортани, который победил в 2012 году, и перенес инсульт в 2020 году.

Ежи Штур родился 18 апреля 1947 в Кракове. Его считают одним из самых выдающихся и популярных польских актеров, сообщает НСН. На его счету множество культурных и государственных наград.

За свою карьеру снялся более чем в шести десятках фильмов, работал в театре и имел режиссерские проекты. Российские зрители знают его по ролям в таких картинах, как «Сексмиссия», «Киллер» и «Глухарь», пишет RT. Кроме того, Штур сам снимал фильмы, а также написал несколько автобиографических книг, уточняет ИА Регнум.