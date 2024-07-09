Ж/д оператор подготовит механизм пересадки пассажиров при поломке кондиционеров
Железнодорожный оператор «Гранд Сервис Экспресс» («ГСЭ») готовит механизм пересадки пассажиров в другие поезда из вагонов, где возможны поломки систем кондиционирования. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.
Накануне в социальных сетях появилась информация о сломанном кондиционере в поезде Евпатория – Москва. В компании, в свою очередь, отметили, что произошла поломка генератора, а после этого прекратилась подача воды и перестал работать туалет. Пассажирам выдавали воду, их при возможности пересаживали: 14 человек были переведены на служебные места в штабном вагоне.
Вагон, в котором произошла поломка, был арендованным из-за высокого спроса на перевозки. Ввиду аномальной жары перестала справляться установка кондиционирования воздуха, «для чего в вагонах поезда Москва – Евпатория установлены дополнительно мобильные кондиционеры».
«У компании не хватило собственного вагонного парка для обеспечения сезонных поездов Москва – Евпатория/Феодосия. Чтобы предотвратить подобные инциденты в дальнейшем, предприняты следующие шаги: продажа билетов на эти поезда закрыта до 20 июля; пассажирам, проследовавшим к месту назначения в неисправных вагонах в индивидуальном порядке, будут выплачены компенсации; для пассажиров, купивших билеты в вагоны, где возможны подобные поломки, мы сейчас прорабатываем механизм пересадки на другие поезда», — отметила начальник службы внешних коммуникаций АО ТК «ГСЭ» Александра Кудрявцева.
Ранее, в конце мая, сообщалось, что допустимую температуру воздуха в самолетах — +20... +25 °C — закрепят законодательно. Это может произойти в 2025 году при переиздании федеральных авиаправил. В ответе замминистра транспорта Владимира Потешкина Сергею Леонову сказано, что в настоящее время пунктом 3.1.1 Санитарно-эпидемиологических правил установлено, что температура воздуха в пассажирской кабине воздушного судна в течение полета должна быть в диапазоне от 20 до 25 °C.