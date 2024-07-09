Видео. Песков рассказал о встрече Путина и Моди в неформальной обстановке

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С аэропортов Астрахани и Волгограда сняли ограничения на работу
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В проекте декларации саммита НАТО процесс принятие Киева в альянс назван необратимым
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Расчет БПЛА ZALA сорвал ротацию личного состава ВСУ на авдеевском направлении
Происшествия
В Москве двое детей и пенсионерка пострадали из-за замыкания в щитке в многоэтажке
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Общество
У отловленного в Приморье амурского тигра обнаружили огнестрельное ранение
Экономика
РФПИ и Invest India поддержат выход компаний на рынки РФ и Индии
Мир
В Госдепе выразили озабоченность отношениями Индии с РФ на фоне визита Моди в Москву
Армия
Специалисты из РФ извлекли элементы системы управления ракеты Storm Shadow
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Запорожской области
Политика
Моди заявил о тесных отношениях России и Индии
Армия
В Кремле исключили удары ВС РФ по гражданским объектам на Украине
Мир
СМИ заявили о неспособности британской армии продержаться в конфликте дольше месяца
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Синоптики сообщили о жаре до +31 градуса и небольшом дожде в Москве 9 июля

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