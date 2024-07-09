У отловленного в Приморье амурского тигра обнаружили огнестрельное ранение

В Приморском крае специалисты обнаружили у краснокнижного амурского тигра огнестрельное ранение. Об этом 9 июля сообщил гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Как уточняет пресс-служба центра в Telegram, тигр в последнее время выходил в село Беневское Лазовского района. В мае его снял на видео местный житель, на кадрах видно, что хищник травмирован и не может добывать крупных копытных, из-за чего был вынужден охотиться на собак и питаться на свалках.

Животное искали продолжительное время, и 8 июля специалистам краевого охотнадзора удалось его отловить.

«К сожалению, у тигра ранение головы и шеи, переломы нижней челюсти. Это огнестрельное ранение. Он в очень тяжелом состоянии», — уточнил Арамилев в беседе с «РИА Новости».

Эксперт отметил, что пока положительных прогнозов относительно выздоровления кошачьего нет. Вероятно, будет проведена сложная операция.

Пока животное передано в реабилитационный центр МРОО «Центр «Тигр». Дальнейшую судьбу тигра решит Росприроднадзор.

Ранее, 21 июня, Известия публиковали кадры с места ДТП в Приморье — тигренок неожиданно выпрыгнул на проезжую часть. В результате полученных травм он скончался.