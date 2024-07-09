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Путин проиндексировал оклады за чин у госслужащих и дипломатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у государственных служащих, в том числе дипломатов. Это следует из текста указа, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов в понедельник, 8 июля.

Так, у чрезвычайного и полномочного посла, а также у действительного государственного советника юстиции первого класса размер надбавки составил 33,1 тыс. рублей. У атташе и юристов третьего класса минимальный оклад вырос до 9809 рублей, в прошлом году его сумма была 8939 рублей.

У секретарей государственной гражданской службы третьего класса надбавка теперь будет составлять 6743 рубля против прежних 6145 рублей.

Помимо прочих, оклады повысятся и у госслужащих без классных чинов — торговых представителей, сотрудников органов исполнительной власти, работающих за границей, а также у ряда других государственных служащих.

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В декабре прошлого года в сервисе «Работа.ру» сообщили, что в 2023-м наибольший рост зарплатных предложений в России зафиксирован в сфере образования и культуры, а также на госслужбе. В целом в течение 2023-го средние предлагаемые зарплаты выросли на 9%, сообщил директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков. Он добавил: если в январе этого года работодатели предлагали в среднем 58,2 тыс. рублей, то в декабре — 63,7 тыс.

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