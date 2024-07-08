Больше 500 лосей разрешили добыть в Мурманской области
В Мурманской области утвердили лимит и квоты добычи дичи в период с 1 августа 2024 по 1 августа 2025 года. В регионе разрешили отстрелить 531 лося и 153 бурых медведя.
Квоты распределены между десятью охотничьими угодьями. Наибольшее количество лосей разрешено добыть в Ловозерском районе, наибольшее количество медведей — в Терском районе. Об этом сообщает ИА «Би-порт».
Всего в Мурманской области насчитывается больше 10,2 тыс. лосей и 973 бурых медведя. Зимний учет численности проводился с 15 января по 10 марта 2024 года.
Ранее сообщалось, что в лесах Московской области разложили больше 195 тыс. доз вакцины против бешенства для диких животных.