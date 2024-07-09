Дорога славы: как отмечают 50-летие БАМа в Тынде

8 июля 1974 года было опубликовано постановление правительства СССР № 561 «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». Этот день стал датой рождения дороги, которая уже полвека служит стране. Сегодня БАМ переживает второе рождение. Вступила в строй вторая нитка Байкальского тоннеля, ударными темпами идет модернизация магистрали, поступает новая техника. В юбилейные дни железнодорожники говорят о будущем магистрали, демонстрируют прибывающие на БАМ тепловозы нового поколения . О технологическом обновлении и перспективах БАМа рассказывают «Известия».

Новая техника

Юбилейные празднования в столице БАМа Тынде получились насыщенными. Открытие памятника «Строителям БАМа», шествие ветеранов магистрали, награждение отличившихся сотрудников РЖД и локомотивного депо, а также демонстрация новейшей техники стали воплощением исторического развития магистрали ‒ от первых лет строительного энтузиазма к сегодняшнему дню. Сейчас для магистрали основными становятся вопросы технического развития и перевооружения, введения в эксплуатацию и обслуживания новых тепловозов, профессионального развития квалифицированных кадров.

Обновление подвижного состава для увеличения объема грузоперевозок по БАМу и Транссибу — важнейшая задача, которая сегодня стоит перед российскими железными дорогами. Именно для ее решения была создана новейшая разработка ОАО «РЖД» и компании «Трансмашхолдинг» — мощные магистральные тепловозы 3ТЭ28 способные водить грузовые составы с расчетной массой до 7100 тонн.

По мнению экспертов, тепловозы 3ТЭ28 — это действительно новая ступень развития железнодорожной техники. Локомотивы оснащены трехосными тележками с регулировкой силы тяги по каждой оси. На смену иностранному двигателю, который использовался в конструкции трехсекционного тепловоза предыдущей модели, пришел усовершенствованный отечественный дизель-генератор мощностью 2850 кВт. Они могут развивать скорость 100 км/час, преодолевать уклоны 11,5%, а также легко выдерживают перепады температур от минус 50 до плюс 40 °С. Это особенно актуально с учетом резко континентального климата, преобладающего практически на всем протяжении БАМа. Как сообщают эксперты, по итогам первых месяцев работы коэффициент производительности новых грузовых тепловозов 3ТЭ28 на Байкало-Амурской магистрали оказался на 59,7% выше, чем у широко используемых на этом полигоне советских 3ТЭ10МК. Он показал более высокую среднесуточную производительность и среднесуточный пробег при снижении удельного расхода топлива. При этом масса составов, перевозимых новыми тепловозами, на 28% выше показателей других трехсекционных грузовых тепловозов, работающих на БАМе.

«Грузопоток в сторону восточных портов год от года неуклонно растет. Чтобы обеспечить перевозку грузов вводятся в эксплуатацию новые серии локомотивов. Так, в этом году на БАМ поступил отечественный 3ТЭ28. До конца этого года количество этих тепловозов достигнет 30 единиц. Для новой серии локомотивов возводится новый цех, планируется замена технологического оборудования. Это совместная работа „ЛокоТех“, РЖД и Брянского машиностроительного завода. На сегодняшний день компанией „ЛокоТех“ закуплены средства малой механизации, также производится дооснащение цеха по ремонту электронного оборудования. В новом цеху будут проводится циклы технического обслуживания ТО-3, ТО-4 и текущий ремонт в объеме ТР-1», ‒ рассказал заместитель генерального директора АО «ТМХ» по развитию локомотивостроения, генеральный директор ГК «ЛокоТех» Андрей Власенко.

В помощь дороге

Современная техника требует современных стандартов обслуживания — и они внедряются на БАМе ударными темпами. Обслуживанием локомотивов, которые эксплуатируются на БАМе, занимаются около 4 тысяч работников семи сервисных локомотивных депо (СЛД), трех сервисных отделений и шести сервисных участков компании «ЛокоТех-Сервис». В этих депо проводится полный комплекс технического обслуживания локомотивов. В СЛД «Тында-Северная», «Амурское» и «Новый Ургал» Дальневосточного филиала обслуживается наибольшее количество локомотивов. Они играют значительную роль в обеспечении грузоперевозок с запада страны на восток.

«Для решения этой задачи мы, в том числе, укрупнили одно из сервисных отделений: в мае этого года „Новый Ургал“ официально стало сервисным локомотивным депо. Здесь, как и ранее, специализируются на обслуживании тепловозов, проводят циклы технического обслуживания ТО-2, ТО-3, ремонты ТР-1 и ТР-2. Парк депо насчитывает более 130 локомотивов 3ТЭ10, 2ТЭ10, ТЭМ2, ТЭМ18. Также освоили ремонт ТО-2 грузовых локомотивов 3ТЭ25К2М и замену дизель-генераторной установки», — объяснил Андрей Власенко.

Депо «Тында Северная» играет особую роль в техобслуживании тягового подвижного состава на БАМе. «В среднем за месяц через цеха сервисного локомотивного депо „Тында-Северная“ проходит более 150 секций локомотивов. Можно смело сказать, что специалисты СЛД „Тында-Северная“ компании „ЛокоТех-Сервис“ приводят БАМ в движение», — говорит Андрей Власенко. По его словам, в ближайшее время компания планирует расширить технологическую базу и объекты инфраструктуры депо «Тында-Северная». Среди первостепенных задач — привлечение новых сотрудников, организация рабочих мест, а также достойных условий для жизни и работы.

Кадровый вопрос

Рост загруженности БАМа, появление новой современной техники и необходимость ее постоянного квалифицированного обслуживания сегодня делают кадровый вопрос одним из приоритетных для дороги. Локомотивным депо постоянно требуются сотрудники всех основных рабочих профессий, рассказал заместитель генерального директора по организационному развитию и персоналу компании «ЛокоТех» Вадим Зайцев.

«В компании „ЛокоТех-Сервис“ трудится более 35 тысяч человек. Более 85% коллектива — почти 29 тысяч человек — рабочие основных и вспомогательных производственных специальностей и мастера. В прошлом году мы реализовали масштабный проект по набору персонала: компания „ЛокоТех-Сервис“ приняла на работу более 2 тысяч сотрудников рабочих специальностей. Причем на ряд позиций основного производственного персонала мы принимаем целевых специалистов даже без опыта работы и обучаем их за счет компании. Такие работники проходят обучение в Корпоративном университете „ЛокоТех“. А кандидаты, которым требуется сертификация или аттестация, получают ее за счет компании в специализированных учебных центрах», — пояснил Вадим Зайцев.

Для эффективной работы сотрудников им необходимо создать надлежащие условия для труда и отдыха — и эта работа тоже ведется. «Депо начинается с душевых и раздевалок. Так, за последние полгода был проведен текущий ремонт душевых, комнат приема пищи и санитарно-бытовых помещений в депо, расположенных на Байкало-Амурской магистрали. Во всех трех депо провели ремонт и закупили новое оборудование для комнат приема пищи, заменили кабинки для переодевания сотрудников», ‒ рассказал директор филиала «Дальневосточный» ООО «ЛокоТех-Сервис» Олег Балакин.

Производственные цепочки

Надо заметить, 3ТЭ28 — не единственная модель тепловозов нового поколения, которая производится сегодня в России. Еще один пример — грузовые двухсекционные тепловозы 2ТЭ25КМ, серийный выпуск которых начался в 2015 году. Они пользуются спросом не только у железнодорожников, но и у крупных промышленных компаний, работа которых связана с перевозками больших объемов навалочных грузов, таких как уголь или руды металлов. Сегодня такие тепловозы эксплуатируются в России, Казахстане, Узбекистане, Туркмении и Монголии. Локомотивы обеих моделей производятся на мощностях Брянского машиностроительного завода, которые позволяют выпускать до 300 секций магистральных тепловозов и 250 маневровых тепловозов ежегодно. Таким образом, компании, входящие в периметр группы компаний ТМХ, реализуют принцип неразрывной производственной цепочки — от проектирования локомотивов до их сервисного обслуживания.