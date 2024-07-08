Мишустин поручил создать Саратовское высшее артиллерийское командное училище
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Саратовского высшего артиллерийского командного училища. Документ подписан 6 июля и 8 июля опубликован на официальном портале правовой информации.
«Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Саратовское высшее артиллерийское командное училище» Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в документе.
Штатная численность военнослужащих и гражданского персонала училища должна составлять 6 тыс. человек.
В срок до 1 сентября Минобороны должно провести мероприятия по созданию училища, а так же установить его штат.
В 1918 году в Саратове было основано военно-инструкторское училище, оно несколько раз преобразовывалось. В июне 1983 года его переформировали в Саратовское высшее командно-инженерное училище ракетных войск имени генерал-майора А.И. Лизюкова. В 2002 году училище в лице филиала присоединили к Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга. В 2003 году его расформировали.
Еще несколько военных училищ могут быть созданы в Ульяновске. Как в феврале в соцсетях рассказал губернатор Алексей Русских, вопрос уже обсуждался с представителями Минобороны. Так, в городе могут создать межвузовский военный учебный центр. Его базой может стать бывший учебный корпус Суворовского училища в Краснознаменном переулке. Кроме того, в Ульяновске планируется разместить высшее училище военно-транспортной авиации на базе бывшего технического училища.