Военный суд приговорил к шести годам колонии Беркович и Петрийчук

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук (внесены в список террористов и экстремистов), их признали виновными в оправдании терроризма. Об этом 8 июля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (УК) РФ («Публичное оправдание терроризма с использованием интернета»). Из-за тяжести статьи будет засчитан один день в СИЗО за один день в тюрьме.

Адвокат режиссера и драматурга Ксения Карпинская заявила журналистам, что сторона защиты планирует обжаловать решение суда.

В ходе прений сторон 5 июля государственный обвинитель попросила суд признать подсудимых виновными и назначить наказание каждой в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок четыре года.

Замоскворецкий суд Москвы отправил обеих женщин под арест 5 мая 2023 года. 3 мая текущего года суд продлил им арест до 22 октября. Имена режиссера и драматурга также были внесены в перечень террористов и экстремистов.

Уголовное дело в отношении фигуранток возбудили из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», в котором, по данным следствия, есть признаки оправдания терроризма. Сюжет пьесы посвящен женщинам, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и уехать к ним в Сирию. При создании спектакля использовались реальные переговоры и протоколы допросов этих людей. Обе фигурантки вину в совершении преступления не признают.

В оправдании и поддержке экстремистских действий также был уличен топ-менеджер ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена) Леонид Волков (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Он называл преступников, организующих диверсии и акты саботажа, смелыми людьми.