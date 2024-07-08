13 июля откроется выставка Музея музыки и Псковского музея-заповедника «Что ни опера, то сказка»

С 13 июля 2024 года в Мемориальном музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова в д. Вечаша Плюсского района Псковской области, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, открывается выставка «Что ни опера, то сказка» к 180-летию со дня рождения композитора Н.А. Римского-Корсакова.

Творческое наследие Николая Андреевича Римского-Корсакова включает оркестровые сочинения, кантаты, фортепианные пьесы, романсы. Однако сам Римский-Корсаков считал, что главным жанром в его творчестве является опера.

Композитор создал множество различных опер, включая самые известные, такие как: «Снегурочка», «Садко», «Псковитянка», «Млада», «Кащей бессмертный», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок» и «Сказание о невидимом граде Китеже». Его называли великим сказочником за то, что в качестве основы для своих опер он брал сказки А.С. Пушкина и пьесу А.Н. Островского. Кроме того, волшебные персонажи и сюжеты встречаются во многих его работах, например, в «Китеже» есть фантастические птицы Сирин и Алконост, а в «Ночи перед Рождеством» он добавил сказочные элементы, которых нет в оригинальной повести Гоголя. Еще одна его работа, симфоническая поэма «Шехеразада», вдохновлена арабскими сказками «1001 ночи».

«Римский-Корсаков воплощает в себе все черты русской фольклорной сказочности, богатство гармонического письма и способность оркестра изобразить любое явление природы. Он был примером требовательного к себе и другим, организованного, работоспособного человека», — отметил генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.

Основные разделы выставки будут посвящены важнейшим произведениям композитора, а также жизни данных произведений на московских сценах в период Серебряного века и эпохи модерна.

«Главная задача нашей выставки состоит в том, чтобы попытаться представить, насколько это будет возможно, всю полноту бесценного творческого наследия Николая Андреевича Римского-Корсакова, которое погружает зрителя в волшебный мир русского фольклора, преобразованного гениальным композитором в новый музыкальный язык», — поделилась генеральный директор Псковского музея-заповедника, заслуженный работник культуры РФ Светлана Мельникова.

Среди эскизов костюмов и декораций на выставке представлены рисунки знаменитых художников театра: Михаила Кожина, Сергея Николаева, Вадима Рындина, Петра Ламбина. Посетителей выставки порадуют яркие, полные индивидуальных черт и жизненной энергии образы героев произведений Римского-Корсакова.

Особого внимания заслуживают керамический позолоченный кувшин и костюм Фёдора Ивановича Шаляпина. Это подлинные предметы театрального реквизита оперного спектакля Московской частной оперы Саввы Мамонтова «Псковитянка» 1896 года. Героиня оперы Римского-Корсакова «Псковитянка» Ольга в исполнении Варвары Эберле, подносила этот кувшин царю Ивану Грозному в исполнении молодого Федора Шаляпина.

Значительное впечатление производит размер костюма царя Ивана Грозного. Все части костюма — красивый многоцветный кафтан, шлем, пояс из металлических пластин с изображением Георгия Победоносца, тяжелая нагрудная цепь и, в особенности, подлинная хевсурская кольчуга весом восемь с половиной килограммов в целом создают устрашающий образ могучего царя-воина, покорившего вольнолюбивых жителей Пскова.

Ни с чем не сравнимое удовольствие ждёт ценителей фарфоровой пластики – на выставке представлены изящные красочные скульптуры малых форм, изображающие героев опер «Сказка о царе Салтане» и «Золотой петушок». Их создатели — известные художники-скульпторы Дулёвского завода Галина Дмитриевна Чечулина, дочь знаменитого скульптора Дмитрия Чечулина, автор множества композиций на темы русских сказок, опер, балетов Ольга Михайловна Богданова, удостоенная за свои работы бронзовой медали на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году.

Мультимедийный ряд выставки представляют фондовые записи из коллекции Музея музыки — арии и симфонические фрагменты популярных опер выдающегося композитора-сказочника, а также программы «Экспомузыка» (совместный проект Музея музыки и радио «Орфей), в которых рассказывается об экспонатах из коллекции Музея музыки.

Выставка будет работать для посетителей с 13 июля по 13 октября 2024 г.