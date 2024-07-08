Во Франции раздают бесплатные билеты на ОИ ради поддержания «народности» Игр
На фоне недовольства населения высокими ценами на билеты на Олимпийские игры власти Франции раздают бесплатные, чтобы поддержать идею «народности» соревнований. Об этом 6 июля сообщила газета Le Monde.
Как пишет издание, многие жители Парижа и других городов, принимающих турнир, скептически относятся к ценам на билеты и ожидаемому наплыву туристов. Однако, как заявляют власти, они были к этому готовы.
«Муниципалитет с самого начала осознавал, что местные жители не смогут попасть на Игры», — заявил член городского совета Коломба.
Поэтому было решено распространить среди своих жителей 8 тыс. билетов на Игры, половина из которых была приобретена самим городом, остальные билеты были профинансированы метрополией Большого Парижа и организационным комитетом турнира.
Проект по привлечению населения к Играм был запущен уже давно. Однако власти Коломба описывают этот процесс как трудоемкий и не до конца прозрачный.
«Мы не всегда знали все правила игры. Проект создавался постепенно», — объясняет глава Коломба Патрик Хаймович
Однако, по словам мэра, недовольство населения может быть связано еще и с тем, что билеты выдаются далеко не на все дисциплины: некоторые из них дают доступ к отборочным соревнованиям и лишь немногие — к основным.
Коломб не единственный город, который принял подобную инициативу. Западный департамент Сен-Сен-Дени также принимает тринадцать олимпийских соревнований, власти которого намерены сделать турнир доступным для своих жителей.
«Мы хотим, чтобы жители Сен-Сен-Дени чувствовали, что они причастны к успешному проведению Игр», — уверяет Эмманюэль Констан, вице-президент совета департамента.
До этого, 29 марта, телеканал CNews со ссылкой на данные института социологических исследований CSA сообщил, что более 50% жителей Франции, согласно опросу, считают, что страна не готова проводить Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже, запланированные на лето.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля до 11 августа. Паралимпийские игры продлятся с 28 августа до 8 сентября.