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Во Франции раздают бесплатные билеты на ОИ ради поддержания «народности» Игр

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Фото: TASS/АВАСА/Xinhua
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На фоне недовольства населения высокими ценами на билеты на Олимпийские игры власти Франции раздают бесплатные, чтобы поддержать идею «народности» соревнований. Об этом 6 июля сообщила газета Le Monde.

Как пишет издание, многие жители Парижа и других городов, принимающих турнир, скептически относятся к ценам на билеты и ожидаемому наплыву туристов. Однако, как заявляют власти, они были к этому готовы.

«Муниципалитет с самого начала осознавал, что местные жители не смогут попасть на Игры», — заявил член городского совета Коломба.

Поэтому было решено распространить среди своих жителей 8 тыс. билетов на Игры, половина из которых была приобретена самим городом, остальные билеты были профинансированы метрополией Большого Парижа и организационным комитетом турнира.

Проект по привлечению населения к Играм был запущен уже давно. Однако власти Коломба описывают этот процесс как трудоемкий и не до конца прозрачный.

«Мы не всегда знали все правила игры. Проект создавался постепенно», — объясняет глава Коломба Патрик Хаймович

Однако, по словам мэра, недовольство населения может быть связано еще и с тем, что билеты выдаются далеко не на все дисциплины: некоторые из них дают доступ к отборочным соревнованиям и лишь немногие — к основным.

Коломб не единственный город, который принял подобную инициативу. Западный департамент Сен-Сен-Дени также принимает тринадцать олимпийских соревнований, власти которого намерены сделать турнир доступным для своих жителей.

«Мы хотим, чтобы жители Сен-Сен-Дени чувствовали, что они причастны к успешному проведению Игр», — уверяет Эмманюэль Констан, вице-президент совета департамента.

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До этого, 29 марта, телеканал CNews со ссылкой на данные института социологических исследований CSA сообщил, что более 50% жителей Франции, согласно опросу, считают, что страна не готова проводить Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже, запланированные на лето.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля до 11 августа. Паралимпийские игры продлятся с 28 августа до 8 сентября.

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