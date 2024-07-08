Эксперт назвал единственный способ уменьшить налог на вклады за 2023 год

Адвокат, налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов Илья Завьялов 8 июля в беседе с «Известиями» назвал единственный способ уменьшить налог на вклады за 2023 год.

В этом году россияне впервые заплатят налог на доход по банковским вкладам, полученный в 2023 году. Сделать это нужно до 1 декабря 2024 года. Налогом в размере 13% облагаются доходы, которые превысили установленный лимит. Лимит привязан к ставке ЦБ и рассчитывается как ее максимальное значение за год. В 2023 году максимальная ключевая ставка составила 15%, поэтому налогом будут облагаться все доходы по вкладам и накопительным счетам, если процентами на них суммарно «накапало» больше 150 тыс. рублей. При этом облагается именно та часть дохода, которая превышает упомянутую сумму.

«Допустим, в 2023 году у гражданина было несколько вкладов и накопительных счетов в разных банках, на них лежало полтора миллиона рублей, и процентами человек совокупно получил 180 тыс. рублей за год. Это на 30 тыс. рублей больше лимита, и именно с этого превышения придется заплатить налог 13%, отправив в казну 3,9 тыс. рублей. Понятно, что суммы могут быть еще более ощутимыми, поэтому интернет уже полон советов о том, как не платить налог по вкладам. Но единственный доступный сейчас способ снизить налог по этому доходу за 2023 год — воспользоваться налоговыми вычетами. Вычет — это снижение налогооблагаемого дохода или возврат уже уплаченного НДФЛ, которые налоговая позволяет делать за социально-важные действия и расходы. Например, существуют социальные вычеты — за оплату лечения, образование или занятий спортом, имущественные — за покупку жилья и оплаты процентов по ипотеке, инвестиционные — за размещение средств на ИИС, вычеты на детей и другие», — сказал эксперт.

По словам Завьялова, получить вычет в размере 13% можно не со всей суммы расходов, а с какой-то ее части. Например, по социальному вычету можно вернуть 13% за суммарные расходы до 120 тыс. рублей. То есть если в 2023 году вы заплатили за фитнес-клуб 30 тыс. рублей, поставили зубную коронку за 80 тыс. рублей и 10 тыс. рублей потратили на курс в лицензированном учебном заведении, можете вернуть 13% от суммы этих вложений — 15,6 тыс. рублей.

«Вычеты помогают вернуть хотя бы часть налогов, которые физлица платят от своих доходов, и в случае с доходом по вкладам за уже прошедший год этот инструмент — единственно доступный. Для того чтобы им воспользоваться, нужно собрать документы, подтверждающие право на вычет за 2023 год, и подать их в налоговую до конца 2024 года. А еще начинать собирать документы по текущим расходам, чтобы в следующем году компенсировать вычетами уплаченный налог по доходу от вкладов и счетов за 2024 год. Многие клиники, фитнес-клубы, образовательные организации по запросу предоставят документы для такого подтверждения. Этим действительно стоит озадачиться, тем более, что с текущего года размер вычетов по некоторым категориям стал больше: вычет 13% за обучение детей в 2024 году можно будет получить от суммы не 50 тыс., а 110 тыс. рублей за каждого ребенка. А сумма расходов в категории социальных вычетов увеличена с 120 тыс. до 150 тыс. рублей», — сказал он.

4 июля сообщалось, что за прошедший год россияне стали больше формировать накопления: доля тех, кто регулярно или время от времени откладывает часть доходов, выросла с 42 до 46%. Об этом говорится в результате исследования компании «СберСтрахование жизни». При этом 70% тех, кто сберегает средства, готовы их инвестировать. Год назад таких респондентов было 62%.