В Приморье многодетная самка краснокнижного леопарда впервые стала бабушкой

Герда, многодетная самка дальневосточного леопарда, в первый раз стала бабушкой, об этом 8 июля сообщил национальный парк «Земля Леопарда».

«Дальневосточный леопард Leo 101F по имени Герда впервые стала бабушкой. <...> Это одна из самых плодовитых кошек «Земли леопарда». С 2018 по 2023 год вырастила три выводка. Всего уже семь детей», — говорится в сообщении в Telegram.

Пресс-служба нацпарка поделилась кадрами, зафиксированными на автоматические камеры, которые находятся в лесу. С их помощью наблюдают за жизнью леопардов, а также за воспитанием и ростом котят.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, получить новый статус Герде помогла ее дочь – молодая самка Leo 252F. Она была запечатлена с котенком.

«Но статус бабушки не соблазнил Герду перспективой отдыха: она занимается воспитанием своего третьего выводка из трех котят», — отмечается в релизе.

Сама Герда была замечена с более взрослым котенком. Она прогуливается по территории заповедника и выглядит абсолютно здоровой.

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