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Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 8 июля

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 8 июля можно в материале «Известий».

В Минобороны РФ сообщили, что подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила ВСУ в районах населенных пунктов Веселовка, Басовка и Константиновка Сумской области. За сутки отражены три контратаки штурмовых ВСУ, кроме того, потери противника составили до 260 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-миллиметроваям самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Артемовка ЛНР. ВСУ потеряли более 495 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Белогоровка ДНР. Противник потерял более 570 военнослужащих и девять автомобилей.

Также подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Новгородское и Новоселовка Первая ДНР. Отражены пять контратак штурмовых групп, потери противника составили более 385 военнослужащих, танк М1А1 Abrams, три автомобиля, 122-миллиметроваям гаубица Д-30, 105-миллиметровая гаубица М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение силе ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Пречистовка ДНР. Кроме того, отражена атака штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли за сутки до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу FН-70 производства Великобритании и 152-миллиметровое орудие Д-20.

Кроме того, подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе ВСУ в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155-миллиметровая гаубица FН-70 производства Великобритании и два 152-миллиметровых орудия Д-20.

За сутки уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и до 10 иностранных специалистов, обслуживавших данные системы, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 122 районах. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 30 беспилотных летательных аппаратов.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 344 беспилотных летательных аппарата, 540 зенитных ракетных комплексов, 16 528 танков и других боевых бронированных машин, 1369 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 556 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 453 единицы специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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