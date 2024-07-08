На Тайване депутаты подрались резиновой курицей из-за поправок к закону

На Тайване депутаты в понедельник, 8 июля, устроили драку из-за разногласий по вопросу поправок к закону о выборах и отзыве государственных служащих.

На кадрах видно, что в руках одного из депутатов желтая резиновая курица.

Отмечается, что законодатели от Демократической прогрессивной партии (ДПП) ворвались в зал заседаний и захватили трибуну, чтобы помешать рассмотрению поправок. В итоге словесная перепалка переросла в потасовку, в которой пострадали несколько человек — в частности, депутат от ДПП Линь Чунин получила несколько пощечин.

Ранее, 14 мая, в Грузии во время обсуждения законопроекта об иноагентах парламенту пришлось прервать заседание, потому что депутаты от большинства и оппозиционного «Единого нацдвижения» устроили драку.

Подрались депутаты от большинства и оппозиционного «Единого нацдвижения», из-за чего спикер парламента Шалва Папуашвили объявил технический перерыв. Один из депутатов бросил в оппозиционера Левана Хабеишвили бутылку. После недолгого перерыва заседание возобновилось.