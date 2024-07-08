Слон съел ферзя

К двухдневному официальному визиту в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди и к его встрече с российским лидером Владимиром Путиным приковано пристальное внимание. Западные политики, эксперты и мировые медиа кто с любопытством и интересом, а кто и с волнением вчитываются в скрытые и явные смыслы этого визита, предвкушают переговоры сторон. Кажется, даже традиционные скептики начали делать расчеты и прогнозы. Разумеется, под таким всеобщим вниманием к казалось бы рутинному межгосударственному событию есть весомые основания.

Прежде всего речь идет о первом зарубежном визите премьера ядерной державы, если рассматривать двусторонние отношения Индии с кем-либо из международных игроков. Первом после победы правящей «Бхаратия джаната парти» и ее лидера Нарендры Моди и первом за пять последних лет пребывания государственного деятеля у власти. Важно подчеркнуть и то, что третий срок Моди для премьеров Индии — политическая редкость. Стало быть, Кремль будет вести переговоры с главой государства, который в третий раз заручился поддержкой и пользуется доверием многочисленного индийского избирателя.

Соответственно, решение Моди посетить Москву — явная демонстрация национальных приоритетов внешней политики Индии. Выходит, что, невзирая на беспрецедентное давление коллективного Запада, который сознательно формирует для всех неблагоприятную среду, индийский лидер стремится укрепить связи с Россией. Тем временем наша страна еще раз показала и доказала всему миру: у нее есть влиятельные друзья, в том числе и в Южной Азии. В конце концов Индия — яркий мировой лидер, претендующий на важную роль выразителя коллективной воли стран Глобального Юга. Без Нью-Дели сегодня представляется немыслимым, нереализуемым ни один стратегический проект или инициатива на макрорегиональном уровне всей Азии.

Не стоит забывать — Индия находится на пути к тому, чтобы стать третьей по величине экономикой в ​​мире в течение десятилетия и второй по величине в мире к середине этого столетия. Еще в январе 2024-го агентство Bloomberg сообщало, что индийское правительство оценило потенциал экономического роста на уровне 7% в нынешнем финансовом году. Это обстоятельство позволит Нью-Дели стать самой быстрорастущей крупной экономикой в мире.

По мнению экономистов, подъему способствуют высокие потребительские и госрасходы, активный сектор услуг, а также позитивная динамика в обрабатывающей промышленности. Именно указанные факторы помогли поддержать и удержать экономику Индии в условиях коронакризиса и вызванной им рецессии.

К слову, благоприятные прогнозы основаны и на другом факте. Дело в том, что в апреле 2023-го Индия стала самой густонаселенной страной мира. Более того, по данным World Population Prospects за 2022 год, в ней более 50% населения моложе 25 лет и свыше 65% моложе 35 лет. Таким образом, поднимать и развивать индийскую экономику, грубо говоря, есть кому. Молодежь в любой стране считается главной инвестицией в будущее.

К тому же в последнее десятилетие Индия стала заметным игроком далеко не только в Южной Азии. Ближний Восток, Южный Кавказ, Центральная Азия в поле зрения Нью-Дели. Утверждение как нельзя лучше проиллюстрируют тесные политические контакты Индии с Ираном. Нью-Дели и Тегеран в мае 2024-го подписали соглашение о долгосрочной аренде индийцами иранского порта Чабахар. Последнее, к слову, вписывается и в планы России, Ирана и Индии по созданию МТК «Север – Юг». Ведь совместная эксплуатация порта Чабахар задумывается как своего рода усиление возможностей для нашего коридора, который опирался бы в этом случае не на один порт Бендер-Аббас. Недаром министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал подчеркнул в мае, что значение порта Чабахар выходит далеко за рамки сотрудничества Индии и Ирана и станет важной торговой артерией, которая свяжет Нью-Дели со странами Центральной Азии. Разумеется, за центральноазиатским регионом географически следует Россия.

Наши страны связывает длительная и конструктивная история взаимоотношений. В 1971-м импульс сотрудничеству придало подписание Москвой и Нью-Дели «Индо-советского договора о мире, дружбе и сотрудничестве». С тех пор оборона и энергетика стали важнейшими элементами, несущими конструкциями партнерства наших государств. Львиная доля военной техники Индии имеет советское или российское происхождение. В начале 1990-х годов Советский Союз был источником около 70% вооружений индийской армии, 80% систем для ВВС и 85% платформ для ВМС. Сегодня же Нью-Дели также, находясь в неспокойном регионе, нуждается в поставках Москвой нескольких дивизионов ЗРК С-400 «Триумф».

Что же касается энергетики, то на данный момент Индия — второй по величине импортер российской нефти после Китая. Из 90% покупаемой Нью-Дели нефти 34% поступает из России. Даже масштабов военной и энергетической составляющих было бы достаточно, чтобы коллективный Запад сильно обеспокоился. Но и этим наше сотрудничество отнюдь не ограничивается.

На повестке дня налаживание взаиморасчетов. Речь идет об интеграции платежных систем двух стран — использовании индийской платежной системы RuPay на нашей территории и «Мира» на индийской. Обсуждение механизма бесперебойной денежных переводов особенно актуально на фоне отключения российских банков от SWIFT. Необходимо добиться, чтобы позитивной динамике по товарообороту ничто не угрожало. В I квартале 2024-го товарооборот России и Индии достиг рекордных $17,5 млрд. При этом за весь 2023-й он вырос почти в два раза к 2022-му, составив $65 млрд.

Хотя и это еще не всё. Страны собираются подписать пакт о логистической поддержке, который поможет Индии расширить свое военно-морское присутствие — даже в Арктике. Аналогичные соглашения с Японией, Австралией и США позволяют индийским судам проходить более длинные маршруты с доступом к портовым объектам в этих странах. Ожидается, что российский логистический пакт предоставит Индии доступ к нашим военно-морским объектам в арктическом регионе, где наблюдается рост глобального интереса и открытие новых морских маршрутов. Это важно и для Индии в контексте увеличения инвестиций в восточные регионы РФ.

Вместе с тем некоторые западные медиа акцентировали внимание на другое измерение визита Моди в Москву. Дело в том, что сохранение конструктивных связей с Россией жизненно важно и полезно Нью-Дели, если Дональд Трамп снова займет пост президента США. Как отмечает издание The Diplomat, сегодня нет ни малейших признаков, что российско-американские отношения не начнут налаживаться при Трампе.

Более того, появляются предположения, что западные элиты вполне могут передать Владимиру Путину послание о готовности начинать восстанавливать диалог с Кремлем через Моди. Тем более что глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар несколько раз подчеркивал: Нью-Дели играет роль посредника между Москвой и западными столицами. Не говоря уже о том, что Индия внесла свой весомый вклад в обеспечение поддержанной ООН Черноморской инициативы в 2022 году. Принимая во внимание также и контакты Индии с обеими сторонами российско-украинского конфликта, Нью-Дели действительно мог бы сыграть позитивную роль в привлечении противоборствующих сторон за стол переговоров. В конце концов, под руководством Моди Индия избегала осуждения действий России на Украине, подчеркивала необходимость мирного урегулирования. Во время недавнего саммита в Швейцарии по Украине индийская сторона не поставила свою подпись под документом.

Визит Моди наглядно доказывает — нет и намека на международную изоляцию России. Ведь процессы, наблюдаемые в странах мирового большинства, заметно содержательнее, чем может показаться игрокам коллективного Запада или их медиа, распространяющим иллюзорные нарративы своих хозяев. Мир не укладывается в удобной и нужный кому-то формат назначенных «друзей» и «врагов». Национально ориентированные шаги и политика премьера Моди дали возможность индийцам перехватить стратегическую инициативу. Но еще ценнее другое.

Фактически Индия наотрез отказалась быть «оператором», обслуживающим интересы США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и в Азии в целом. Хотя сравнительно недавно, летом 2023-го, президент США Джо Байден гарантировал Индии инвестиции, сулил сотрудничество по полупроводникам и в военной сфере, мечтал привлечь ключевого игрока Южной Азии в проект по созданию экономического коридора «Индия – Ближний Восток – Европа» (IMEC). От всего из перечисленного, похоже, не осталось и следа. Индийцы своим визитом виртуозно переиграли коллективный Запад, поставив ему шах и мат. Не оттого ли, что родиной шахмат (на санскрите «чатуранга») считается Индия, хорошо знающая свои позиции на мировой шахматной доске?

Автор — директор Центра изучения новой Турции

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