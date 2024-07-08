Evolute начнет в России полноценное производство гибрида

Российский автопроизводитель Evolute в этом году планирует выпустить 3000 машин и начать производство гибридов в России по полному циклу. Об этом «Известиям» рассказал представитель российской компании на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге 8 июля.

Evolutе помимо электромобилей начал производство на своем заводе в Липецкой области подключаемого гибридного кроссовера i-Space. Автомобиль с семиместным салоном и запасом хода 1150 км стоит от 2,99 млн рублей. Позже появится более доступная комплектация этой модели также в семиместном исполнении.

К концу года Evolute планирует начать производство i-Space по полному циклу, со сваркой и окраской.

В следующем году российская компания планирует начать сборку электромоторов и оснащать свои модели тяговыми батареями увеличенной емкости от российской компании «Системы автономной энергии». Первым новый аккумулятор получит кроссовер i-Joy.

18 июня аналитики «СберАвто» назвали электромобили, которые подходят семьям с детьми. В список вошли премиальный кроссовер Voyah Dream и российский седан Evolute i-Pro.