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Младшего инспектора ФСИН избили на автобусной остановке под Петербургом

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Фото: Управление МВД России по городу и Ленинградской области
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На автобусной остановке в Красном Селе под Санкт-Петербургом избили младшего инспектора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом инциденте в понедельник, 8 июля, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу и Ленинградской области.

Как отмечается, инцидент произошел 5 июля на улице Массальского. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

«Сотрудниками полиции за совершение данного преступления задержан мужчина 2001 года рождения, который во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, нанес телесные повреждения потерпевшему», — уточнили в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Как отметил источник «Известий», пострадавшим оказался 38-летний младший инспектор ФСИН.

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Ранее, 4 июля, сообщалось, что в Краснодаре задержали мужчину, подозреваемого в избиении подчиненного, в результате чего пострадавший получил 11 переломов ребер. Он рассказал, что пострадавший был разнорабочим и должен был выполнять свои обязанности на одном из строительных объектов, куда пришел в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего заказчик отказался от предоставления услуг. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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