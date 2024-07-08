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ФСБ сорвала попытку Украины угнать Ту-22М3, раскрыв для поражения аэродром ВСУ

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила попытку украинской разведки при содействии НАТО угнать на Украину стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Об этом 8 июля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Там рассказали, что разведка Украины пыталась завербовать российского военного летчика, предложив ему вознаграждение в виде денег и гражданства Италии. Для того чтобы получить это, летчик должен был улететь на Ту-22М3 на территорию Украины. В ФСБ рассказали, что спецслужбы стран НАТО участвовали в подготовке и реализации этой акции.

Во время предотвращения угона самолета российская контрразведка провела оперативную игру (специальные мероприятия, которыми противника вводят в заблуждение) и помогла Вооруженным силам (ВС) РФ нанести огневое поражение аэродрому Озерное Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ведомство поделилось кадрами, на которых представлены переписки украинской разведки с летчиком, пачки наличных денег и разворот итальянского паспорта.

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Ранее, 28 мая, первый заместитель директора ― руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов рассказал, что украинская разведка наращивает подрывную деятельность на границе с РФ, и в этом участвуют спецслужбы стран НАТО, особенно США и Великобритании. Кулишов также сообщил, что российские пограничники пресекли в 2023 году контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов более чем на 500 млн рублей.

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