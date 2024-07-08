9 июля — День Тихвинской иконы Божией Матери: чем известен образ, кому помогает

Православные 9 июля празднуют День Тихвинской иконы Божией Матери — одного из древних чудотворных образов, почитаемых церковью. В 2024 году торжества в честь иконы пройдут во вторник. Традиционно центром празднования станет Богородичный Успенский мужской монастырь в городе Тихвине Ленинградской области. «Известия» рассказывают об истории обретения святыни, чем она известна и кому помогает.

Праздник Тихвинской иконы Божией Матери в 2024 году — иконография

Образ олицетворяет собой благость Богородицы. По преданию, он был написан евангелистом Лукой еще при земной жизни Божией Матери.

Тихвинский образ относится к типу богородичных икон Одигитрии, самому распространенному в иконописи. Богородица держит младенца Иисуса левой рукой, а правой указывает на Него как на Небесного Царя. Христос изображен со свитком в руке и в благословляющем жесте.

Святыня имеет большое сходство со Смоленской иконой Божией Матери и другими подобными образами. Однако у нее есть свои характерные признаки. Отличить Тихвинскую икону можно по наклону головы Девы Марии, а также положению ног Спасителя, чья правая нога заведена под левую, обнажая пяточку.

Праздник Тихвинской иконы Божией Матери в 2024 году — чем известен образ

На Руси о святыне известно с конца XIV века. До этого она находилась в Константинополе, став символом духовной связи с Византией и знаком особого расположения Пресвятой к русской земле. Помолиться перед образом приезжали Василий III и Иван IV Грозный перед венчанием на царство.

По преданию, икона чудом появилась в воздухе и воспарила над рекой Тихвинкой, поэтому и получила название Тихвинской. Первыми ее увидели рыбаки. Икона проплыла над ними в необычайном сиянии и остановилась над водой. Чудесное явление как раз и отмечается церковью 9 июля.

Всенародную известность икона получила после заключения Столбовского мира со шведами и возвращения Новгорода в 1617 году. По преданию, именно благодаря заступничеству Богородицы был спасен Тихвинский монастырь. Внезапно захватчикам показалось, что их окружило несметное войско, и они отступили.

Праздник Тихвинской иконы Божией Матери в 2024 году — где находится святыня

До 1941 года икона находилась в Тихвине. Во время немецкой оккупации чудотворный образ вывезли из страны. Сначала он оказался в Пскове, а затем в православном храме в Чикаго (США). На родину святыня вернулась лишь в 2004 году. Ныне она находится на своем историческом месте — в Успенском соборе Тихвинского Богородичного Успенского монастыря.

В 2024 году исполняется ровно 20 лет со дня возвращения Тихвинской иконы Божией Матери. Каждый год в Тихвин помолиться святыне съезжаются паломники со всей России и стран зарубежья.

Праздник Тихвинской иконы Божией Матери в 2024 году — кому помогает

Считается, что икона помогает скорбящим, тем, кто потерял свой путь в жизни, и тяжелобольным. Пречистая может поддержать и укрепить как физически, так и духовно. Также верующие просят поддержки в воспитании детей и обращаются в надежде избавиться от бесплодия. Известно, что у образа о рождении сына молился сам государь Руси Василий III. И сейчас верующие в этом вопросе уповают на помощь Богородицы.

Ранее «Известия» рассказали, как отмечают праздник Владимирской иконы Божией Матери и чем известен образ.