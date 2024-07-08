В Госдуме хотят закрепить право россиян на утраченную из-за ЧС недвижимость
В России хотят закрепить право на утраченную недвижимость. Людям, которые лишились жилья из-за чрезвычайных ситуаций, смогут предоставить новое.
Ожидается, что правом воспользуются жители Орска. В апреле 2024 года город сильно пострадал из-за наводнений. Сертификат на покупку недвижимости будут давать за счет федерального бюджета.
Подобный механизм действовал в России до 2023 года. Сейчас граждане имеют право только на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу после чрезвычайных ситуаций. Размеры и условия компенсаций устанавливаются законодательством.
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