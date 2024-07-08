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Сергей Собянин назвал ключевые меры поддержки семей в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Дня семьи 8 июля в своем Telegram-канале назвал ключевые меры поддержки семей в столице.

В качестве самых важных градоначальник выделил новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, наличие многофункциональных школ, цифровых помощников в обучении и больше 130 тыс. секций и кружков для развития талантов, семейных центров для помощи родителям и детям в разных жизненных ситуациях, реабилитационных и реабилитационно-образовательных центров и служб ранней помощи.

Он также напомнил, что для поддержки старшего поколения есть уникальный проект «Московское долголетие». Был назван также и единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.

«Будем и дальше делать всё для того, чтобы счастливых и крепких семей в столице было как можно больше», — добавил мэр.

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Ранее, 3 июля, президент России Владимир Путин заявил, что поддержка семей является общенациональной задачей для граждан РФ. Он также отметил, что в 2024 году, объявленном Годом семьи, в разных регионах страны пройдут разнообразные мероприятия, на которых родители и дети смогут с пользой и удовольствием провести время.

До этого, 30 мая, президент России на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», заявил, что культурный код РФ заключается в уважении к старшим и к своей Родине.

Глава государства еще в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля объявил о запуске в России новых национальных проектов, один из которых — «Семья». Президент подчеркнул, что в РФ нужно постоянно вести работу, повышающую качество жизни многодетных семей. В проект, в частности, будут включены меры по сбережению здоровья женщин и улучшению доступности жилья.

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