Польша подняла в воздух самолеты якобы из-за активности дальней авиации РФ

Польша подняла в воздух военные самолеты якобы в связи с активностью российской дальней авиации. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба оперативного командования польских вооруженных сил в соцсети X (бывш. Twitter).

«Обратите внимание, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, связанный с началом эксплуатации в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов. Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации», — говорится в публикации.

Польша 22 июня также поднимала в воздух военные самолеты якобы из-за активности российской авиации. Тогда была поднята еще и техника союзных государств. Аналогичная ситуация произошла 1 июня.