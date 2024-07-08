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Польша подняла в воздух самолеты якобы из-за активности дальней авиации РФ

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Фото: Global Look Press/Krystian Dobuszynski
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Польша подняла в воздух военные самолеты якобы в связи с активностью российской дальней авиации. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба оперативного командования польских вооруженных сил в соцсети X (бывш. Twitter).

«Обратите внимание, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, связанный с началом эксплуатации в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов. Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации», — говорится в публикации.

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Польша 22 июня также поднимала в воздух военные самолеты якобы из-за активности российской авиации. Тогда была поднята еще и техника союзных государств. Аналогичная ситуация произошла 1 июня.

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