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В МИД РФ прокомментировали вопрос о возможном снятии моратория на смертную казнь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В последнее время, в особенности после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте этого года, в обществе вновь подняли вопрос о возможности снятия моратория на смертную казнь. Несмотря на все эти дискуссии, позиция по этой теме, которая была сформулирована Конституционным судом РФ, сохраняется — мораторий действует, его должны соблюдать. Об этом заявил в интервью «Известиям» директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Он напомнил, что мораторий на смертную казнь установили в то время, когда Россия стала членом Совета Европы — это было одно из обязательств, которое российская сторона взяла на себя.

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Но сначала будет проведена широкая общественная дискуссия

«Сейчас всё зависит от позиции тех органов власти, которые принимают соответствующее решение на основе той же самой общественной дискуссии. В то же время надо помнить, что есть соответствующая позиция, сформулированная Конституционным судом РФ: мораторий действует и он должен соблюдаться и сохраняться. Общественные дискуссии будут всегда, но дойдет ли до каких-то конкретных шагов — надо дождаться», — сказал Лукьянцев.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мысли вернуться в Совет Европы просто не возникает, это невозможно»

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