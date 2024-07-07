Реклама
Прямой эфир
Мир
В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,1
Происшествия
Автомобилист во Владимире умышленно сбил мотоциклиста в ходе конфликта
Общество
Грозовые дожди и залповые ливни придут в Москву на следующей неделе
Мир
Эрдоган назвал отстранение Демирала на Евро политически мотивированным решением
Общество
В МЧС предупредили москвичей о сильной жаре 8 и 9 июля
Мир
СМИ сообщили о неготовности заявления НАТО о членстве Украины в альянсе
Мир
В китайском Чжуншане произошел взрыв на химическом заводе
Общество
Электроподстанция полностью разрушена после ЧП на насосной станции в Волгограде
Мир
СМИ узнали о желании демократов скорейшего выхода Байдена из президентской гонки
Мир
На Украине берег пограничной реки Тисы оградили колючей проволокой
Мир
Париж готовится к возможным беспорядкам после второго тура парламентских выборов
Мир
Лавров исключил возможность обстрела территории РФ ракетами ВСУ без помощи США
Спорт
Захарова отметила разрушение мирового спорта из-за отстранения российских атлетов
Мир
Конгрессмен Шифф счел Харрис достойной заменой Байдену
Армия
В бригаде «Ветераны» рассказали о взятии опорного пункта ВСУ под Кирово
Спорт
Кенийка Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1500 м
Происшествия
Силы ПВО сбили пять ракет HIMARS над Мелитополем
Сюжет:

В бригаде «Ветераны» рассказали о взятии опорного пункта ВСУ под Кирово

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бойцы штурмовой бригады «Ветераны» 7 июля рассказали о взятии опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Кирово в Донецкой Народной Республике (ДНР) с использованием подземного тоннеля.

Как отметил корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань, штурмовики именно благодаря подземному ходу смогли выйти в тыл врага и после этого обеспечить снабжение при удержании позиций. Похожая тактика использовалась бригадой «Ветераны» и при захвате опорного пункта «Царская охота» на авдеевском направлении.

«Они (украинские военные. — Ред.) в окопах прятались, в подвалах. Заходим брать позиции, а они чай пьют, естественно, не ожидают. <…> Они не ожидали, что у нас будет такое продвижение. Мы постоянно продвигаемся, на месте не стоим», — рассказал о штурме командир взвода разведки ОДШБ «Ветераны».

Командир взвода с позывным Кит в беседе с «Известиями» добавил, что российские военные были хорошо подготовлены к штурму.

«Мы просто очень сильно готовились к этому. Долго рассматривали, то есть каждый знал, куда идти, в какую сторону он выходит и уходит, поэтому так всё налегке и прошло», — рассказал он.

Он также отметил продвижение российского отряда под Кирово. Кроме того, военный сообщил, что украинские войска пытаются выбить их.

Игра огнем: как российские военные уничтожают натовскую технику
Все типы поставленных Украине танков оказались уязвимыми

О том, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России заняли опорный пункт украинской армии на восточной окраине Кирово, в Минобороны сообщили 30 июня. Отмечалось, что военнослужащие, использовав тоннель протяженностью более 3 км вдоль канала Северский Донец, зашли в тыл укрепленного опорного пункта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024