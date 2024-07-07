В бригаде «Ветераны» рассказали о взятии опорного пункта ВСУ под Кирово

Бойцы штурмовой бригады «Ветераны» 7 июля рассказали о взятии опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Кирово в Донецкой Народной Республике (ДНР) с использованием подземного тоннеля.

Как отметил корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань, штурмовики именно благодаря подземному ходу смогли выйти в тыл врага и после этого обеспечить снабжение при удержании позиций. Похожая тактика использовалась бригадой «Ветераны» и при захвате опорного пункта «Царская охота» на авдеевском направлении.

«Они (украинские военные. — Ред.) в окопах прятались, в подвалах. Заходим брать позиции, а они чай пьют, естественно, не ожидают. <…> Они не ожидали, что у нас будет такое продвижение. Мы постоянно продвигаемся, на месте не стоим», — рассказал о штурме командир взвода разведки ОДШБ «Ветераны».

Командир взвода с позывным Кит в беседе с «Известиями» добавил, что российские военные были хорошо подготовлены к штурму.

«Мы просто очень сильно готовились к этому. Долго рассматривали, то есть каждый знал, куда идти, в какую сторону он выходит и уходит, поэтому так всё налегке и прошло», — рассказал он.

Он также отметил продвижение российского отряда под Кирово. Кроме того, военный сообщил, что украинские войска пытаются выбить их.

О том, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России заняли опорный пункт украинской армии на восточной окраине Кирово, в Минобороны сообщили 30 июня. Отмечалось, что военнослужащие, использовав тоннель протяженностью более 3 км вдоль канала Северский Донец, зашли в тыл укрепленного опорного пункта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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