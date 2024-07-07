Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине допустили крах энергосистемы страны зимой
Мир
Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
Общество
Грозовые дожди и залповые ливни придут в Москву на следующей неделе
Мир
Сийярто посоветовал политикам ЕС «пристегнуть ремни» перед новыми визитами Орбана
Общество
В МЧС предупредили москвичей о сильной жаре 8 и 9 июля
Мир
СМИ сообщили о неготовности заявления НАТО о членстве Украины в альянсе
Мир
Лихачев сообщил об аресте США идущих на проект АЭС «Аккую» в Турции денег
Армия
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Общество
Телефонные аферисты похитили у пенсионерки более 28 млн рублей
Мир
Welt сообщил о крайне тяжелом положении ВСУ на донецком направлении
Мир
На Украине берег пограничной реки Тисы оградили колючей проволокой
Мир
Явка во втором туре выборов в парламент Франции побила рекорд 43-летней давности
Мир
Лавров исключил возможность обстрела территории РФ ракетами ВСУ без помощи США
Мир
Скончался заразившийся поедающей мозг амебой израильтянин
Политика
Ушаков затруднился назвать сроки восстановления отношений России и Европы
Армия
ВС России взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР
Происшествия
Силы ПВО сбили пять ракет HIMARS над Мелитополем

Водитель сбил мотоциклиста после конфликта

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024