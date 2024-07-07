Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в белорусских селах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинцев и россиян покупать небольшие участки земли в неперспективных белорусских деревнях. Об этом 7 июля он заявил на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») в Могилевской области.
«Уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья с Украины и из России! Подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах», — предложил лидер страны.
Он рассказал, что Белоруссия строит более 1,5 тыс. агрогородков. По его словам, уже определено, где они будут. Лукашенко отметил, что в стране остались средние и совсем маленькие деревни, где раньше жило много людей.
«Это же прекрасные места, чудо места. Они не должны погибнуть, вот эти средние деревеньки, маленькие. А кто их восстановит, кто их сохранит? Мы с вами!» — подчеркнул глава государства, слова которого приводит агентство «БелТА».
Лукашенко также обратил внимание и на то, что Белоруссия стала тихим и спокойным, уютным уголком для россиян и украинцев.
4 июля в поздравлении граждан США с Днем независимости он пригласил их в Белоруссию. Белорусский лидер предложил американскому народу «заглянуть за горизонт» и составить свое личное впечатление о стране. Лукашенко выразил уверенность, что многие будут приятно удивлены.